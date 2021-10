¿Quiere plantar tomates en Cuenca? Abierta la convocatoria de huertos sociales

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 5 de noviembre y los adjudicatarios de la explotación la disfrutarán en régimen de cesión desde el día siguiente a la publicación del listado de adjudicatarios definitivo hasta el 31 de diciembre de 2023.

Por lo que respecta al horario de uso de los Huertos Sociales será, para la temporada de otoño-invierno (del 1 de noviembre al 31 de marzo) de 10,00 a 14,00 y de 15,00 a 18,00 horas; mientras que para la temporada de primavera-verano (del 1 de abril al 31 de octubre) será de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas.

Pueden ser beneficiarios de una de las parcelas de estos Huertos Sociales las personas empadronadas en el municipio, que estén al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, que ningún miembro de su unidad familiar esté en posesión de otra parcela, que no ejerza la actividad agraria, que no hayan sido sancionados en razón a la posesión anterior de un huerto y que no hayan sido beneficiarios en la convocatoria inmediatamente anterior.