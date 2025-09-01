Diputación de Cuenca

La Feria de Artesanía de Cuenca cierra con 20.000 visitas

Más de 20.000 visitas ha recibido Feria de Artesanía de Cuenca, que ha cerrado sus puertas este domingo en el recinto ferial de la capital, con un volumen de negocio generado entre los expositores de más de 110.000 euros.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

La Feria de Artesanía se ha celebrado en los tres pabellones del Recinto Ferial La Hípica
La Feria de Artesanía se ha celebrado en los tres pabellones del Recinto Ferial La Hípica | Diputación de Cuenca

La 38 edición de la Feria de Artesanía de Cuenca se ha celebrado del 28 al 31 de agosto y ha reunido a 68 expositores, de diferentes sectores y gremios como el vidrio o el cuero.

En este sentido, la diputada de Patrimonio, Ferias y Turismo, Mayte Megía, ha destacado el éxito de visitantes que un año más ha cosechado el encuentro con los artesanos, “donde la tónica general ha sido un trasiego constante de gente que se veía incrementado por las tardes coincidiendo con la celebración del Concurso Hípico”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer