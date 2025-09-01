La Feria de Artesanía de Cuenca cierra con 20.000 visitas

La 38 edición de la Feria de Artesanía de Cuenca se ha celebrado del 28 al 31 de agosto y ha reunido a 68 expositores, de diferentes sectores y gremios como el vidrio o el cuero.

En este sentido, la diputada de Patrimonio, Ferias y Turismo, Mayte Megía, ha destacado el éxito de visitantes que un año más ha cosechado el encuentro con los artesanos, “donde la tónica general ha sido un trasiego constante de gente que se veía incrementado por las tardes coincidiendo con la celebración del Concurso Hípico”.