Fernán Caballero celebra hoy el tradicional encierro al estilo "fernanduco"

A partir de las 19:00 horas, los participantes, suelen ser cientos de personas, podrán correr dos toros de la ganadería local Víctor y Marín que llevan por nombre “Caraseria” y “Albahaca”.

Ayer se reunió la Junta de Seguridad Local para fijar las medidas que se van a establecer.

La alcaldesa, Dolores Delgado, ha explicado en Onda Cero que se van a aplicar todas las normas de seguridad que se recogen en el plan que se elaboró hace tiempo.

Recuerda que los menores de 18 años no pueden participar, tampoco los que no lleven la vestimenta y calzado adecuado y aquellas personas que físicamente no estén en condiciones o se encuentren bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El Ayuntamiento ha colocado carteles informativos con las medidas de seguridad en muchos puntos del recorrido. También se triplican los servicios sanitarios que son habituales para esta clase de encierros taurinos, con presencia de médicos y enfermeros en cada punto de evacuación.

El encierro de Fernán Caballero es un evento muy tradicional que se viene celebrando desde hace unos 170 años. Es junto al de Almodóvar del Campo uno de los encierros más antiguos de la provincia de Ciudad Real.