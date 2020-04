El Campo de Calatrava se suma a la iniciativa "Frena La Curva" para colaborar ante el coronavirus

A través de la publicación georeferenciada en un mapa de cuatro categorías de iniciativas (necesidades en primera persona, solicitudes o pedidos para terceros, ofrecimientos y servicios directos disponibles), la AD será el nexo de una red de colaboración ciudadana para responder a necesidades y conectar a personas que se ofrecen para realizar tareas y prestar sus servicios.

Los ayuntamientos de la comarca ya están comunicando sus servicios, como el caso del Almagro que ya tiene publicados los servicios y comercios de cercanía abiertos durante la cuarentena, como las tiendas abiertas para hacer la compra del mercado. Y, de momento, ya se han publicado más de 50 iniciativas referentes a servicios públicos directos como comercios de proximidad y servicios de asistencia de ayuntamientos, aunque la cifra “se multiplicará próximamente”, según los responsables.

Gema García, presidenta de la AD y alcaldesa de Calzada de Calatrava, comenta que “el valor diferencial de esta herramienta es que nos permitirá tener un panorama global y geolocalizado de las necesidades y ofrecimientos de toda la comarca; esto potenciará el trabajo conjunto para resolver en menor tiempo y con mayor efectividad las necesidades que visibilicemos. Es sencillo, mientras más unidos estemos de cara a los problemas, más rápido vamos a encontrar soluciones”.

En este contexto, invitan a la participación de toda la ciudadanía a sumarse a la iniciativa, llamando o escribiendo por WhatsApp al 665 94 97 92, o al correo electrónico colabora@campodecalatrava.com para sumarse aportando:

· Necesidad propia: una persona o grupo tiene la necesidad de un servicio o necesita ayuda para algo. Por ejemplo: Hacer la compra, pasear la mascota, compra de medicamentos, etc.

· Necesidad con intermediación: es una necesidad creada por personas que saben de necesidades de personas que no pueden rellenar el formulario por no tener acceso a móvil / ordenador. O no tienen tiempo de hacerlo. Por ejemplo, un conjunto de voluntarios que están cociendo mascarillas para los asistentes de la sanidad pública.

· Ofrecimiento: voluntarios que pueden hacer compras, sacar basura, etc.

· Servicio público disponible: mercados o farmacias con horarios modificados, veterinarios abiertos, centros sociales que ofrezcan comidas, aseo y comida para transportistas. Por ejemplo: un ayuntamiento o una ONG que ofrezca un servicio de acompañamiento terapéutico para atravesar la cuarentena.

Sobre FrenaLaCurva.net

La iniciativa es una plataforma digital (www.frenalacurva.net) que comenzó a funcionar horas después del inicio del Estado Alarma y actualmente reúne a miles de propuestas solidarias, no solo en España, sino que se ha expandido a países como Francia, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador y Polonia, hasta el momento.

Como explica su documento fundacional: “FrenaLaCurva Maps es un complemento que busca añadir un eje geográfico local a otras muchas necesidades, ofrecimientos y recursos que pueden no ser capaces de cohabitar con las iniciativas digitales y transversales, especialmente teniendo en cuenta a colectivos en situación de vulnerabilidad o brecha digital.”

Si bien el equipo técnico de la AD Campo de Calatrava facilita y realiza la publicación de iniciativas o necesidades, la web www.frenalacurva.net es un recurso abierto y gratuito, es decir que cualquier persona puede publicar y luego el equipo de moderadores analizará la publicación para después aprobarla.

Los municipios implicados son Aldea del Rey, Almagro, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo.