ES CONVENIENTE NO HABLAR MAS DE LA CUENTA O ELEGIR BIEN EL SITIO EN LA MESA

¿Cómo sobrevivir a las cenas de empresa por Navidad?

Cada vez son más los compromisos que tenemos durante estas fechas de cenas y comidas con amigos, familia o compañeros de trabajo, por eso es conveniente saber disfrutar de la situación, elegir bien el sitio en la mesa, no hablar más de la cuenta para no aburrir o no contar chistes pasados de moda.