Publicadas las bases de la bolsa de empleo de Ciudad Real para el Plan Extraordinario por el Empleo 2.018

Estas bases, aprobadas el jueves 12 de abril, establecen que las solicitudes para participar en el proceso selectivo se presentarán en el registro del IMPEFE (Plaza Escultor Joaquín García Donaire, 2, 1ª planta), según modelo oficial facilitado en el IMPEFE o descargado a través de la página web en horario de 9 a 14 horas del 16 al 25 de abril. Las instancias podrán presentarse también en otras administraciones públicas en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sólo se podrá optar por una categoría profesional. Las personas interesadas en formar parte deberán reunir los siguientes requisitos: ser demandantes de empleo, no ocupados, inscritos en una oficina de empleo de Castilla La Mancha; ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España, siempre que reúnan los requisitos legales para su contratación; tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad a la hora de la formalización del contrato; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones o tareas y cumplir los requisitos establecidos y estar en posesión de las condiciones precisas en función del puesto de trabajo solicitado y que figuran en el anexo I de la convocatoria.

Lo establecido en estas bases estará supeditado a los criterios y requisitos establecidos en la convocatoria del Plan Extraordinario por el Empleo 2018 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así mismo, las categorías profesionales ofertadas estarán condicionadas en último término a la resolución definitiva de aprobación del Plan Extraordinario por el Empleo 2018 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Entre 200 y 220 personas desempleadas podrán trabajar dentro de este Plan Extraordinario por el Empleo 2018 en Ciudad Real, en el que en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real y el IMPEFE se invertirán 1,5 millones de euros.

Entre las categorías laborales que se contemplan: agentes de igualdad, ATS, auxiliares administrativos, auxiliares de archivos, conserjes, diseñadores gráficos educadores sociales, educadores sociales, formadores socio-culturales, monitores de actividades, de cooperación internacional, de primaria, de inglés, de francés, de informática, de matemáticas, de física o química, operadores de cámara, de imagen y sonido, orientadores laborales, redactores, técnicos de coordinación de emergencias y en el apartado de obras: encargados, oficiales albañiles, pintores, herreros, mecánicos, jardineros, electricistas, operarios, etc.

Los interesados pueden solicitar en la web del IMPEFE (www.impefe.es) cita previa para ser atendidos sin necesidad de realizar largas esperas.