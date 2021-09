Socuéllamos convoca el I Certamen Provincial de narrativa corta “Rechazo a la Violencia de Género”

El Ayuntamiento de Socuéllamos, a través de la concejalía de igualdad, ha convocado el I Certamen Provincial de narrativa corta “Rechazo a la Violencia de Género” que entregará un primer premio de 300 Euros, un segundo de 100 Euros y un accésit de 100 Euros para la mejor obra de un autor con edad comprendida entre los 16 y los 18 años.

El objetivo de este certamen, según ha explicado la concejala del área, Vanessa Sáez, es “sensibilizar sobre este problema social y avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres”.

Podrán participar todos aquellos mayores de 16 años que así lo deseen y remitan sus obras, bien por correo postal, bien por correo electrónico, al Centro de la Mujer de Socuéllamos, antes del 12 de noviembre, siguiendo las especificaciones que figuran en las bases, ya disponibles en la página web municipal www.socuellamos.es.

Los trabajos han de ser originales e inéditos y no haber sido premiados en otro concurso ni certamen, ni hallarse pendientes del fallo en cualquier premio. Consistirán en una narración corta, con una extensión máxima de 5 folios tamaño DIN A4, a doble espacio, a una sola cara y el tipo de letra será “Times New Roman”, tamaño 12. Cada autor/a podrá enviar un máximo de dos narraciones, escritas en lengua castellana y además de la calidad de la obra, se valorará la utilización de un lenguaje no sexista.

El Acto Público de entrega de premios se realizará dentro de la Programación de Actos del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Igualmente, y como ha explicado Sáez, “el Ayuntamiento empleará estos trabajos para favorecer la reflexión en torno a este problema social, para levantar conciencias, y continuar con nuestro compromiso, como equipo de gobierno, de luchar contra la violencia de género”.