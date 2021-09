Quintanar acoge la décimo cuarta Gala Anual ADOC

Quintanar de la Orden se ha convertido en la capital del Deporte al celebrarse, por primera vez en la localidad la Gala ADOC para entregar los premios de la Temporada 2019/2020 que se quedaron pendientes debido a la pandemia.

En el evento, que ha tenido lugar en la Pista Jardín Colón, han estado presentes el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; el alcalde de Quintanar, Juan Carlos Navalón; el concejal de Deportes, Carmelo Carretero; concejales del equipo de Gobierno municipal; el presidente de ADOC, Zigor Diez y representantes de dicha Asociación de Organizadores de carreras de Campo a Través y carreras en Ruta; además de los atletas y entidades premiados.

La Gala se iniciaba con la actuación de Ariadna Ortiz que deleitó a los asistentes con su gran voz y la interpretación del tema “90 minutos”. Pero no fue la única actuación de la noche pues también una representación de la Asociación “Las Huríes” se subió al escenario para demostrar sus dotes artísticas en el baile.

A continuación ha tenido lugar un emotivo homenaje a Feliciano Rodríguez quintanareño fallecido a causa del Covi-19, impulsor del atletismo en Quintanar y colaborador con el Cross Castellano Manchego que se celebra desde hace años en la localidad. Su viuda e hijos han recibido de manos del alcalde, Juan Carlos Navalón y del presidente del Club de Atletismo Manchego, Rafa Villajos, una placa y un ramo de flores como reconocimiento a la labor desarrollada durante tantos años con este deporte.

Precisamente el alcalde, tomaba la palabra y agradecía, en primer lugar a la ADOC el haber escogido a Quintanar para la celebración de esta gala “porque en nuestra localidad el atletismo y el campo a través son deportes clásicos que se han convertido en un símbolo para Quintanar pues poseemos uno de los Cross más longevos de Castilla –La Mancha”. A pesar de los difíciles tiempos que se atraviesan debido a la pandemia poco a poco se va viendo la luz. El primer edil tuvo en su recuerdo a todas las víctimas del Covid-19 y, especialmente, a Feliciano Rodríguez, “una persona, aseveraba Navalón, que lo dio todo durante su vida, especialmente por el deporte y el atletismo pues ayudo a muchos chicos y chicas a cultiva su cuerpo y su mente”.

Aprovechó la ocasión el primer edil que desde el equipo de Gobierno con el concejal de Deportes a la cabeza está organizando ya una nueva edición del Cross Castellano Manchego. “Quintanar le debe mucho a este Cross y es un enorme escaparte para nuestra localidad”.

Premios a grandes atletas, entrenadores, entidades y colaboradores

Tras las palabras del alcalde se procedía a la entrega de trofeos que fueron para:

Ángela Viciosa y Juan Loma de la categoría Sub-20 femenino y masculino, respectivamente.

Cristina Ruiz y Carmen Viciosa de la categoría Sub-23 femenino y Eduardo Menacho y Andrés Jiménez de la categoría Sub-23 masculino.

Elena García Grimau y Gema Martín Borgas de la categoría Senior Femenino y Toni Abadía y Carlos Mayo de la categoría Senior masculino.

Por equipos, fueron galardonados: Adidas, Bilbao Atletismo, Atletismo Numantino y Playas de Castellón.

El trofeo al Atleta Legendario ha sido otorgado a Alejandro Gómez fallecido el pasado mes de enero y que recogió emocionada su compañera Paula Hernádez mientras el público le rendía un homenaje en pie con fuertes aplausos.

Mientras que el premio al Entrenador Legendario ha sido para Martín Velasco que no pudo asistir a la gala y fue recogido por todos los atletas presentes que han sido entrenados por él a lo largo de su trayectoria.

El premio a la Celebración Especial ha recaído en el Cross de Venta de Baños y el de Mayor Progresión al Cross de Itálica.

Por otro lado, el premio a Medios de Comunicación ha sido para Televisión de Castilla –La Mancha y el Premio Promoción para Ibercacao y Garagewine.

Además, el Premio Antonio Rodríguez se ha entregado al Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.

Tras la entrega de premios tomaba la palabra el presidente de la ADOC, Zigor Diez que recalcaba que el atletismo es la pasión de la Asociación y tras un año duro regresan ahora con fuerza para comenzar la temporada para lo que necesitan el apoyo de entidades, patrocinadores y, sobre todo, de los atletas, gracias a los cuales todo esto es posible.

Clausuraba el acto el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda que recordó los inicios del Cross en Quintanar con una mención especial para las figuras de Manuel Goya y Feliciano Rodríguez.

Úbeda, que transmitió el saludo del presidente de Castilla –La Mancha, destacó también la labor de las entidades y empresas que hacen posible la organización y celebración de los diferentes Croses y destacaba el Cross de Quintanar por el que localidad ha luchado durante tantos años “pues se ha convertido en un gran escaparate para dar a conocer al municipio al resto del mundo”. Úbeda afirmaba que “lo importante en los deportes no es vencer, sino participar; lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha; lo esencial no es haber vencido, sino haber batido bien el cobre y estos valores los representa muy bien ADOC”.