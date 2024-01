Analizamos la cesta de la compra y actuales vicisitudes de los consumidores

Nos acompañan en esta entrevista, Julia García y Domin Villarejo, presidenta y responsable de comunicación del colectivo respectivamente.

XVI Certamen de Poesía “Entre Nosotras” con carácter Nacional

Podrán concurrir a este certamen:

Todas las personas mayores de 18 años que lo deseen, siempre y cuando residan dentro del territorio nacional y presenten su obra escrita en Castellano.

Cada participante podrá presentar una (1) sola obra original e inédita que no haya sido premiada ni se halle pendiente de fallo en otro certamen, en cuyo caso será descalificada. El participante, por el hecho de presentar su obra a concurso, confirma que la misma es original y de su propiedad y que no infringe ningún derecho de terceros, en particular, los de propiedad industrial o intelectual. Por tanto, se hace responsable ante cualquier acción o reclamación que al respecto pudiera tener lugar.

El tema y la métrica son libres. La extensión será de entre 14 y 80 versos escritos en lengua española, pudiendo estar compuesta la obra por más de un poema. Interlineado sencillo. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12. No se admitirán fotos, dibujos o CD.

El envío, por cuenta del participante, debe llevar título y lema (o seudónimo), y puede hacerse por correo electrónico a: certamenentrenosotras@gmail.com, adjuntando 2 archivos en formato Word o PDF: uno con la obra; y otro con los datos del participante.

O por correo ordinario a la siguiente dirección:

Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios «Calatrava» Apartado de Correos 253

C/Ferrocarril, 77 13600 Alcázar de San Juan

Ciudad Real

El envío por correo ordinario debe incluir 3 copias anónimas de la obra con la que se opta al premio, impresas en papel tamaño A4, debidamente clasificadas y enumeradas.

En ambos casos, se especificará el siguiente asunto: «XVI Certamen de Poesía ENTRE NOSOTR@S».

Es imprescindible, tanto en el envío electrónico como en el ordinario, adjuntar fotocopia del documento nacional de identidad o, en su defecto, pasaporte, tarjeta de residencia o NIE del participante, y los siguientes datos: nombre completo, título de la obra, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, correo electrónico, dirección postal y firma del participante aceptando las bases del certamen

La ausencia de la documentación exigida dejará fuera de concurso la obra presentada.

Los costes de envío que se puedan originar no serán en ningún caso asumidos por la Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios «Calatrava».

Se establece un primer premio con una dotación económica de 350 euros y trofeo.

Y un segundo con un accésit de reconocimiento con un diploma y trofeo .

El plazo para la recepción de las obras finaliza el domingo 18 de febrero 2024. Para el envío por correo se tendrá en cuenta la fecha del matasellos, y por correo electrónico la fecha de recepción del e-mail por lo que es imprescindible su legibilidad. En cualquier caso, no se aceptarán aquellos trabajos recibidos con posterioridad a dicha fecha.

La entrega de premios se realizará en acto público el día 22 de marzo del 2024 a las 18 horas, el sitio está por determinar. Se requiere la presencia física del participante premiado. Si por causa justificada no pudiese asistir al acto, se realizará por vídeo o videoconferencia. Además pondrá la obra presentada a disposición de la Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios «Calatrava» para la posterior promoción y difusión por los medios que la asociación considere oportunos quedando en su propiedad.

La Asociación limitará a 120 el número de trabajos a valorar. Los trabajos que superen dicha cifra, serán desestimados.

Las obras no premiadas se pueden recoger en nuestra sede después del fallo, si no serán destruidas en el plazo de un mes.

Presentarse al certamen implica la aceptación de todas y cada una de las bases de esta convocatoria, entendiéndose que el incumplimiento de una sola de ellas será suficiente para dejar fuera de concurso la obra presentada. La decisión del jurado es inapelable.

Logo certámenes Amas de Casa | OC

I Certamen de Cartas a Ti Misma con carácter nacional

Podrán concurrir a este certamen:

Todas las mujeres mayores de 18 años que lo deseen siempre y cuando residan dentro del territorio nacional y presenten su obra escrita en Castellano.

Cada participante podrá presentar una (1) sola obra original e inédita que no haya sido premiada ni se halle pendiente de fallo en otro certamen, en cuyo caso será descalificada. El participante, por el hecho de presentar su obra a concurso, confirma que la misma es original y de su propiedad y que no infringe ningún derecho de terceros, en particular, los de propiedad industrial o intelectual. Por tanto, se hace responsable ante cualquier acción o reclamación que al respecto pudiera tener lugar.

El tema de la carta es libre y debe estar dirigida a sí misma. Es la carta que nos hubiera gustado que alguien nos escribiese alguna vez.

La extensión será de entre un folio escrito por ambas caras, como mínimo y un máximo de tres. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12.

El envío, por cuenta del participante, debe llevar título y lema (o seudónimo), y puede hacerse por correo electrónico a: certamenentrenosotras@gmail.com, adjuntando 2 archivos en formato Word o PDF: uno con la obra; y otro con los datos del participante.

O por correo ordinario a la siguiente dirección:

Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios «Calatrava» Apartado de Correos 253

C/Ferrocarril, 77 13600 Alcázar de San Juan

Ciudad Real

El envío por correo ordinario debe incluir 3 copias anónimas de la obra con la que se opta al premio, impresas en papel tamaño A4, debidamente clasificadas y enumeradas.

En ambos casos, se especificará el siguiente asunto: «I Certamen de Cartas a Ti Misma”.

Es imprescindible, tanto en el envío electrónico como en el ordinario, adjuntar fotocopia del documento nacional de identidad o, en su defecto, pasaporte, tarjeta de residencia o NIE del participante, y los siguientes datos: nombre completo, título de la obra, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, correo electrónico, dirección postal y firma del participante aceptando las bases del certamen

La ausencia de la documentación exigida dejará fuera de concurso la obra presentada.

Los costes de envío que se puedan originar no serán en ningún caso asumidos por la Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios «Calatrava».

Se establece un único premio con una dotación económica de 250 euros y trofeo.

El plazo para la recepción de las obras finaliza el domingo 18 de febrero 2024. Para el envío por correo se tendrá en cuenta la fecha del matasellos, y por correo electrónico la fecha de recepción del e-mail por lo que es imprescindible su legibilidad. En cualquier caso, no se aceptarán aquellos trabajos recibidos con posterioridad a dicha fecha.

La entrega de premios se realizará en acto público el día 22 de marzo del 2024 a las 18 horas, el sitio está por determinar. Se requiere la presencia física del participante premiado. Si por causa justificada no pudiese asistir al acto, se realizará por vídeo o videoconferencia. Además pondrá la obra presentada a disposición de la Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios «Calatrava» para la posterior promoción y difusión por los medios que la asociación considere oportunos quedando en su propiedad.

La Asociación limitará a 100 el número de trabajos a valorar. Los trabajos que superen dicha cifra, serán desestimados.

Las obras no premiadas se pueden recoger en nuestra sede después del fallo, si no serán destruidas en el plazo de un mes.

Presentarse al certamen implica la aceptación de todas y cada una de las bases de esta convocatoria, entendiéndose que el incumplimiento de una sola de ellas será suficiente para dejar fuera de concurso la obra presentada. La decisión del jurado es inapelable.