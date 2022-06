Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan "Promoción Cultural"

Un colectivo que advirtiendo el filón de la obra literaria más universal y su vinculación con esta población y todo el territorio que nos rodea, fomenta su lectura pero también “el debate sobre el lugar de la Mancha” convocando continuos encuentros y tertulias con los cervantistas más reputados, publicando interesantes artículos de investigación, promoviendo concursos, incluso ejerciendo de guías para mostrar a visitantes y curiosos los vestigios que en nuestro entorno urbano reflejan el carácter quijotesco, y ese pueblo de hidalgos que reivindicamos ser .

La conforman personas-socios de todas las clases, oficios y condiciones, pero con el denominador común sobre un férreo compromiso por divulgar la lectura del Quijote y seguir haciendo mucho más larga la estela del hidalgo caballero.

Juan Bautista Mata, es su actual presidente, y celebraba con nosotros el reconocimiento

P. Aunque sea un premio concedido en la localidad que os ha visto nacer y trabajar ¿anima a seguir potenciando vuestra labor más allá?

R: Si, por supuesto. La vocación y objetivo primordial de nuestra Sociedad es dar a conocer la obra de Cervantes, especialmente el Quijote y la vinculación que tiene con Alcázar de San Juan y la comarca. Gracias a nuestra web y a las redes sociales hemos llegado a todos los rincones de España y a muchos países de Latinoamérica, desde dónde siguen todas las publicaciones y eventos que organizamos.

P. ¿Cuáles son los objetivos conseguidos hasta la fecha de los que os sentís más orgullosos?

R: Hemos desarrollado una labor muy amplia de artículos de investigación como las Quijo-cosas, que ayudan, en un lenguaje llano y coloquial, a la interpretación de pasajes del Quijote y están disponibles en nuestra web. También, gracias a la labor de nuestro socio de honor, Enrique Suárez Figaredo, tenemos editada una versión del Quijote que actualiza ciertos términos y palabras y en la que se han eliminado las intrahistorias que pueden hacer que el lector abandone la lectura del Quijote. Es por tanto, un Quijote para aquellas personas que no llegaron a leerlo y para los más jóvenes. El concurso de “Cartas a los Reyes Magos” y el de relatos breves “El legado de Sancho Panza” han sido muy bien acogidos por escritores noveles y vamos a continuar con esta iniciativa. Esta labor de publicaciones está acompañada de rutas guiadas en las que damos a conocer los lugares de Alcázar que tienen relación estrecha con Cervantes.

Otra actividad muy reconfortante son los “Almuerzos de Don Quijote” en los que personalidades de todos los campos de la cultura nos ilustran con sus conocimientos, todo ello en un ambiente distendido alrededor de un almuerzo típico manchego. Y destacar también las mesas redondas que organizamos anualmente sobre diversos temas: Los libros de caballerías, la comida típica del siglo de oro, etc. También en un marco distendido y con filólogos y expertos en cada tema. Anecdóticamente, durante la pandemia hicimos mediante videoconferencia con los alumnos de un instituto italiano de turismo, una exposición de los platos típicos manchegos, acompañándolo de comentarios y las referencias de donde aparecían en el Quijote.

P. Pasado el tiempo de pandemia, que a vosotros también os ha imposibilitado hacer cosas en la calle ¿qué proyectos estáis afrontando en esta nueva etapa?

R:Tenemos previsto relanzar “La Orden de los escuderos llamados Sancho” que tuvo gran repercusión para Alcázar en los años sesenta y que rescató en un gran artículo nuestro socio Manuel Rubio. Una genial idea del maestro Tico Medina y paisanos nuestros de la época que como digo queremos rescatar. Tuvimos la oportunidad de hablar con Tico y exponerle el proyecto y le encantó. Poco antes de que falleciera le nombramos Socio de Honor, hecho que agradeció enormemente.

P. Eruditos de universidades y entidades relacionadas con la literatura y Cervantes han pasado por vuestra sede ¿puedes recordarnos alguno de los más populares o con más contrastado curriculum?

R: Bueno, han sido muchos los que han pasado por los almuerzos y las mesas redondas. Creo que la hospitalidad manchega, que tenemos bien merecida, ha hecho el resto. Destacar la presencia y cariño que nos han demostrado con su presencia: Luis Gómez Canseco, Carlos Mata Induráin, Eric Clifford, Alfredo Alvar, José Manuel Lucía y Manuela Sáez por poner solo unos ejemplos. Y cómo no, la presencia del Premio Nobel de Astronomía Michel Mayor que de la mano de nuestro socio Benjamín Montesinos nos hizo pasar un almuerzo inolvidable.

P. Anecdótico ha sido lo que ocurrió con el vino que presentasteis con la marca “Hideputa”, háblanos de ello.

R: Pues surgió de la idea de tener nuestro propio vino con el que agasajar a los invitados a los almuerzos, socios, etc. Qué mejor nombre que “Hideputa”, exclamación que profiere Sancho Panza en un capítulo del Quijote cuando le dan a probar un vino que él identifica rápidamente como de Ciudad Real por su calidad.

El siguiente paso fue registrar la marca en la Oficina de Patentes, y aquí surgió el problema cuando nos denegaron el registro por ser vejatorio el nombre elegido. Decidieron censurar en el siglo XXI al mismísimo Cervantes, cuando ni la Inquisición en la época de publicación del Quijote lo había hecho. Por más reclamaciones y aclaraciones que hicimos no conseguimos que entrasen en razón. Y así dimos a conocer a los medios de comunicación lo que nos había acontecido. Lo que desde luego no esperábamos fue la repercusión que tuvo a nivel nacional y la publicidad, no buscada, que de nuestra Sociedad se hizo.

P. “Creer en el sueño imposible” reza el estribillo del famoso musical “El Hombre de La Mancha” ¿dónde y cómo os gustaría ver la marca y el colectivo que habéis creado en el futuro?

R: Sinceramente no tenemos más pretensión que seguir con los objetivos que nos marcamos cuando se fundó la Sociedad Cervantina. Con esto nos damos por satisfechos y nuestra labor altruista habrá sido recompensada con creces.

P. ¿Y cuáles crees que deben ser las claves para seguir fomentando ese trabajo de Promoción Cultural que reconocemos con el premio?

R: Tenemos que conseguir que la obra de Cervantes, en especial el Quijote, se siga leyendo. Los valores que encierran sus páginas siguen hoy vigentes y son esenciales para la educación de las generaciones venideras.