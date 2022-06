El Abogado Responde 30/06/2022

Todo apunta a que viene una época difícil en lo referente a la economía, de hecho, estamos viendo a diario que los precios están subiendo, no solo de la cesta de la compra, también de los combustibles, de la luz, del gas… y no solo eso, sino que la mayoría de los expertos económicos prevén una subida de los tipos de intereses que lógicamente afectará a los préstamos hipotecarios.

Esta subida de los precios, lógicamente, va a suponer que la capacidad de pago de las familias se vea reducida y en muchos casos no puedan hacer frente a todos sus gastos, debiendo de priorizar, por lo que es previsible que en algunos casos no se puedan atender puntualmente los vencimientos mensuales de los préstamos hipotecarios, en especial a aquellos que no sean de tipo fijo

Lógicamente se genera una gran preocupación en muchas familias al tratarse en la mayoría de los casos de préstamos que gravan la vivienda habitual y precisamente para aclarar algunas cuestiones a quienes se puedan ver en esta situación y a todos los oyentes, contamos con el abogado de la radio.