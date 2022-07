Cruz Roja "Labor Humanitaria"

“La que siempre está, y nunca pide nada a cambio”… movilizando el mayor número de voluntarios como organización no gubernamental, con delegaciones en todo el mundo cristiano con la cruz, y en el musulmán con la media luna roja...también está La Estrella de David. Imposible ser más universal y transversal…

Siendo así, en los pasados premios normalizamos tanto su labor ayudando ante las contingencias del COVID, que no desfilaron junto a otros voluntarios, cuerpos de fuerza y seguridad, y sanitarios en los reconocimientos especiales que concedimos.

Pero era de justicia, y porque los dramas humanitarios no acabaron con la pandemia (ahora siguen con una guerra, y siempre los hemos tenido por catástrofes medio ambientales y otras circunstancias), que los reconozcamos con “Un Corazón de la Mancha” exclusivo y unipersonal.

Con Cruz Roja, “igual que hacen ellos” ¡Siempre llegamos a tiempo! Porque sobran las razones…

Voluntarios en un hospital de campaña | OC

P. Presidenta, ayer una pandemia que todavía da sus coletazos, hoy la guerra, y mañana “quién sabe”…para Cruz Roja nunca hay tregua.

R: Efectivamente Marcos, la realidad se impone y Cruz Roja tiene el gran reto de estar a la altura de las inquietudes que importan a la ciudadanía. Hoy con la rapidez de los medios de comunicación y con el ritmo de vida que llevamos, tenemos la sensación de que todo lo vivimos de manera más acelerada y nos ocurren muchas más cosas que en otras épocas. Percepción real o no, esto es lo que nos toca vivir y debemos hacer los esfuerzos necesarios para ayudarnos unos a otros.

P. ¿Qué grandes frentes humanitarios tienen ahora mismo abiertos?

R: A nivel internacional los frentes siguen siendo las guerras, el cambio climático, los enfrentamientos armados con las consecuencias que producen, los grandes desplazamientos de población y por supuesto, las situaciones de escasez de comida que derivan en hambrunas como consecuencia de todo ello. La situación geográfica de estos conflictos no tiene grandes variaciones, otros se añaden debido a catástrofes naturales.

En líneas generales, la población viene a ser consciente de una realidad que está ahí siempre pero que sólo se pone de manifiesto cuando se convierte en noticia por los medios de comunicación o una entidad como Cruz Roja, organiza una campaña para poner de relieve el problema.

Es triste, pero en un mundo tan conectado la desinformación de la realidad mundial es pasmosa y la concienciación de que existen otras realidades no tan lejanas a nuestra localización depende de las llamadas de atención que se hacen en los medios.

La guerra de Ucrania, por ejemplo, nos ha llegado muy adentro. Cruz Roja que ya tiene mucha trayectoria en conflictos internacionales ha hecho un trabajo magnífico, colaborando con la Cruz Roja ucraniana y con las de los países limítrofes, Polonia, Moldavia, Rumanía y Rusia. Hemos estado y seguimos estando con los más vulnerables que están viviendo y sufriendo una guerra con sus correspondientes necesidades y desplazamientos poblacionales.

El pueblo ucraniano agradece la solidaridad de Alcázar de San Juan | Prensa Ayuntamiento

P. Mucha de la ayuda y solidaridad que reciben la revierten luego en nuestro territorio, pero ¿qué parte es la que destinan a esa cobertura en el mundo?

R: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja es quien vertebra a todas las sociedades. Cuando se hizo el llamamiento para ayudar a Ucrania que es el conflicto más reciente. Se enviaron plantas potabilizadoras, tiendas de albergue… Se solicitó a la población contribución económica, éste es el modo más certero que en cooperación internacional funciona, el dinero se destina a comprar en el entorno del territorio aquello que es necesario para la población. De este modo, contribuimos a sostener la economía de la zona, adaptándonos a sus necesidades reales y costumbres e incluso en alguna ocasión, en África, ha dado como resultado que de manera colateral se ha contribuido a cambiar el rol de la mujer en ese entorno, dignificándola.

Voluntarios realizando tareas medioambientales | OC

P. ¿Somos conscientes los manchegos de que hemos nacido y vivimos en el lado más amable del planeta?

R: Pues si no lo somos Marcos, deberíamos serlo. Vivimos en un entorno ausente de conflictos, nuestras preocupaciones son las propias de una sociedad en paz y con una gran clase media. Esto nos proporciona la ventaja de poder ejercer la ayuda mutua sin grandes problemas. Nuestro bienestar está interrelacionado con el bienestar de nuestro entorno. Conseguir que todos vivamos una vida digna y con esperanza hacia el futuro, es fundamental. Éste es el único modo en que las sociedades progresan y prosperan.

P. ¿Cómo están afrontando el conflicto Ruso-Ucraniano, y en qué medida están colaborando desde esta asamblea?

R: Desde el primer momento nos mostramos muy sensibles, de hecho inmediatamente evaluamos cuales eran nuestras capacidades y qué podíamos hacer. La solidaridad de la gente también es maravillosa.

Los ucranianos de Alcázar se organizaron y les cedimos a petición de Rosa, nuestra Alcaldesa, el uso de nuestra nave para que recogieran los enseres que la gente les donaba a petición suya. Paralelamente, nosotros como Cruz Roja y de la mano de un abogado de la localidad, pusimos a disposición de Cruz Roja Ciudad Real, un piso y la posibilidad de empleabilidad futura, dado que

Cruz Roja ejerce como dispositivo de segunda acogida. No fue necesario usarlo puesto que no la venida de ucranianos a Alcázar lo hicieron de manera privada y a través de familiares, por lo que nuestra actuación se ha adaptado a ofrecer clases de castellano y a la utilización de la ludoteca por parte de los más pequeños. Por otro lado, las donaciones particulares que nos constan y la sociedad que se organizó realizando diferentes eventos cuyo dinero fue canalizado a través de Cruz Roja con destino allí, lo que ascendió a unos 7.500 euros.

Todo ello lo que hemos hecho directamente, siempre han estado a disposición de los ciudadanos los números de cuenta cuyo destino íntegro y directo iban a parar al conflicto.

P. ¿Ahora mismo tienen alguna necesidad urgente que solicitar a los vecinos?

R: Bueno, en estos momentos estamos en plena campaña del Sorteo del Oro que es la fuente de financiación más directa que tenemos junto con las cuotas de los socios y que nos permite diariamente poder hacer todo lo que hacemos. Animo a nuestros vecinos a colaborar.

Acto en las naves de Cruz Roja Alcázar | Ayuntamiento de Alcázar

P. En Alcázar ya tienen un monumento a pocos metros donde se ubicó el primer puesto de Cruz Roja, ahora este premio y que seguramente no es el único ¿qué más les gustaría recibir del pueblo para dar visibilidad a su labor?

R: Agradecemos enormemente este premio, porque entendemos que es el premio al trabajo diario de voluntarios y trabajadores venimos realizando desde hace muchos años. Nuestra historia se remonta a 1898 y en este camino, muchas personas han tenido relación con la Institución, algunas desgraciadamente ya no se encuentran con nosotros. Este premio no es sólo nuestro de quienes hoy somos visibles, sino de toda la gente que nos has traído hasta aquí. En estos últimos años nos han dejado personas muy queridas y grandes puntales de la casa. Este premio es especialmente suyo. Respecto de qué más recibir de nuestro pueblo no creo que haya mucho más que pedir si cabe como Presidenta, debo ser yo, en nombre de toda Cruz Roja quien debe dar las gracias a vosotros por vuestra sensibilidad al brindarnos este honor premiándonos y a nuestros vecinos por estar siempre atentos a las llamadas que realizamos y permitirnos ser una entidad vertebradora para paliar las necesidades que van surgiendo.