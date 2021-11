Alcázar celebra la XVI Semana de los Derechos de la Infancia y Adolescencia

La concejala de Infancia y Adolescencia, Alba Castellanos, ha presentado la programación de la XVI Semana de los Derechos de la Infancia y Adolescencia que se extiende entre el 18 y el 22 de noviembre con una variada programación en la que incluye formación y diversas actividades, programadas junto al Consejo de Infancia y Adolescencia.

Bajo el centro de interés enfocado en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que es el derecho a la No discriminación, que ha sido elegido por los miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia de Alcázar de San Juan, se va a celebrar la XVI Semana de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, entre los días 18 y 22 de noviembre.

El objetivo, explicaba la concejala, de las actividades que se agrupan en esta semana es dar a conocer los Derechos recogidos en la CDN, exponer la necesidad del cumplimiento de estos derechos y de cómo se lleva a cabo este propósito en nuestra ciudad, en especial el derecho a la no discriminación y la protección hacia la infancia y adolescencia que conlleva, no solo como sujetos de protección, sino también como ciudadanos activos del municipio que debe ser y es integrador y no dejar a nadie atrás. Paralelamente, pretende proporciona un espacio lúdico y de celebración de estos derechos dirigido a los más jóvenes de la ciudad y sus familias.

En la planificación y ejecución de estas actividades se han implicado diversas áreas y concejalías del Ayuntamiento, como Patronato Municipal de Cultura o Servicios Sociales, así como entidades externas como la UNED, UNICEF España o colectivos y asociaciones como Grupo de música de cámara D´AREZZO, la asociación de danza NOLINOLEUM o el colectivo audiovisual ÁBREGO, coordinado desde la Concejalía de Infancia y Adolescencia de Alcázar de San Juan.

La semana de la infancia comienza el día 18 de noviembre, con las Jornadas de Infancia y Adolescencia, dirigidas a profesionales del ámbito social, educación, cultura o el deporte que trabajan con infancia y estudiantes de estos ámbitos. Más información e inscripción gratuita en:[[LINK:EXTERNO||| https://extension.uned.es/actividad/25715&codigo=XSDLD||| https://extension.uned.es/actividad/25715&codigo=XSDLD]] Y en el cartel específico de la Jornada.

El día 19 de noviembre, a las 19:00 horas y en el salón de plenos del Ayuntamiento tendrá lugar la segunda reunión ordinaria del plenario de Consejo local de infancia y adolescencia, en el que los miembros expondrán sus propuestas para mejorar la ciudad, así como el trabajo realizado durante el pasado curso y la previsión para presente.

El 20 de noviembre, día en que se conmemora la firma de la CDN, se van a realizar dos actividades familiares, una, de 10 a 12 de la mañana en el “Bosque de la Vida”, en la que se construirá una charca para anfibios, siguiendo con la línea de acciones específicas de protección ambiental que lleva la ciudad y tratando de hacer coincidir a niños, niñas y adolescentes y sus familias en la realización de una actividad juntos.

Mas información e inscripción gratuita en el cartel específico y en https://forms.gle/DeeoQeFj3S4bjLZL8

Por la tarde, a las 18:00 horas, en el teatro Emilio Gavira, se representará la obra de teatro “El Principito”, basado en el libro del mismo nombre de Antoine de Saint-Exupéri. La entrada es gratuita y se pueden retirar en taquilla los martes y jueves de 18:00 a 19:45 o el día de la representación y en https://entradas.liberbank.es

El domingo día 19 de noviembre, en el Museo municipal, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo una master class sobre medios audiovisuales, música y danza, a cargo del colectivo juvenil ÁBREGO, el grupo de música de cámara D´arezzo y la asociación NoLinoleum, dirigido a personas a partir de 12 años, previa inscripción hasta completar aforo de 50 personas.

Se trata de una actividad interactiva en la que los presentes podrán participar y recibir nociones sobre las tres disciplinas que llevan a cabo los y las jóvenes de estos tres colectivos y se pedirá la colaboración de algunos participantes durante la misma. El evento también se transmitirá en streaming. Más información e inscripciones en el cartel específico y en https://forms.gle/oPTaBoHrTsjuZdwq5

Finaliza la semana de los Derechos de la Infancia con el acto institucional que tendrá lugar el lunes, 22 de noviembre, en el salón noble del Ayuntamiento a las 6 de la tarde, en el que miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia pondrán en valor el trabajo realizado durante el pasado curso escolar y la previsión para el presente. A este evento asistirán autoridades locales y niños, niñas y adolescentes, familias, representantes de entidades, equipos directivos de centros educativos y profesionales que trabajan con infancia y adolescencia.

Este año, destacaba la concejala, que se han podido volver a organizar los Talleres de los derechos de la Infancia y Adolescencia en los Centro Educativos. En estos talleres se alargarán hasta el mes de diciembre en todos los centros educativos. Destinados a l alumnado entre tercero de infantil y primero de educación secundaria; recibirán en sus centros los talleres donde podrán conocer estos derechos y trabajar sobre ellos en el aula