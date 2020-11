Alcázar tendrá Carnaval y por supuesto "vendrán los Reyes Magos"

En la entrevista, también se ha referido a los presupuestos que ayer lunes presentaba, unos presupuestos que, insiste, están pensados para no dejar a nadie atrás, pensando en las personas y unos presupuestos que van a ser los que mayor inversión tengan de los últimos 10 años. Se refería a las ayudas contra la pandemia que el ayuntamiento tiene contempladas para hosteleros, comerciantes, PYMES y desempleados, con exenciones y subvenciones de impuestos. Afirma que este año no subirán los impuestos, como ya se ha aprobado, e insiste en que Alcázar no se ha parado a pesar de la pandemia, que se ha trabajado para mantener la velocidad de crucero que ha venido teniendo.

Para el Carnaval, la alcaldesa ha dicho que aprovechando los grupos burbuja de los colegios o familias, el concurso carnavalero se hará telemático y se utilizará la televisión local para llevar a todas las casas la actividad que se hubiera celebrado en las calles en situación normal. Por supuesto que Papá Noel estará, así como los Reyes Magos, en Alcázar y que pasarán por todas las calles para que los niños desde los balcones y las puertas de las casas puedan verlos.

En cuanto al 25N ha destacado que Alcázar es un pueblo que todos los días del año trabaja por la igualdad de la mujer y contra la lacra social que es la violencia de género, y lo hace desde todos los ámbitos.

Recogemos junto a la noticia el audio de las declaraciones que hacía en Onda Cero sobre esta conmemoración

En cuanto a la nueva Ley de Educación y a las manifestaciones que la preceden, afirma que esta de acuerdo con la libertad de expresión, pero pide a las personas que se manifiestan que se informen primero porque cree que muchas de las cosas que se están diciendo para sacar a la gente a la calle, no es lo que dice la Ley. Apela al sentido crítico y a conocer la realidad de la ley que cree, no es la que muchos quieren hacer creer.