Unidas Podemos ya ha presentado sus premisas para apoyar los Presupuestos de 2022

De cara a la negociación de los Presupuestos municipales de 2022, en cuyo borrador está trabajando ya el equipo de gobierno PSOE-CS, el grupo municipal Unidas Podemos ha establecido una serie de premisas como condición para dar su apoyo, que deberán venir avaladas por gestos y hechos que comprometan y garanticen que los compromisos que se acuerden se van a llevar cabo.

Así lo ha manifestado la portavoz municipal de Unidas Podemos, Nieves Navarro, y así se lo ha trasladado al alcalde en una primera toma de contacto, que sirvió para advertirle de que “este grupo no se va a conformar con que se acepten nuestras propuestas y enmiendas, ya que en base a la experiencia podemos afirmar que el equipo de gobierno no sólo no cumple lo acordado con los grupos políticos, sino que ni siquiera cumple sus propios compromisos”.

“Esto se puede comprobar -ha dicho Nieves Navarro- viendo el bajo nivel de ejecución del capítulo de inversiones de los presupuestos vigentes, que Unidas Podemos ya lo tachó de poco realista y poco viable, y que cuando apenas queda un mes y medio para que acabe el año, hay un sinfín de proyectos que ni siquiera se han iniciado: escalinata en Villacerrada; actuación en plaza de La Pajarita; remodelación Ateneo; Actuación Banco de España; mejoras en la lonja y mercados; inversiones en Caseta de los Jardinillos y Recinto Ferial; remodelación y mejora de parques; centro sociocultural en el Paseo de la Cuba; acceso puente polígono Campollano; obras renovación Ayuntamiento de Albacete; remodelación Parque Abelardo Sánchez; mejoras en el Museo y en la Filmoteca; mejoras en el Auditorio…”

En este sentido la portavoz ha indicado que se le pidió que en los meses que tenían por delante iniciaran el expediente para llevar a cabo la remodelación y arreglo del carril bici existente, una reivindicación recurrente de Unidas Podemos y que a pesar de haberse incluido en presupuestos anteriores a fecha de hoy no se ha hecho absolutamente nada.

También se le pidió al equipo de gobierno que se pusieran manos a la obra para acometer un plan de mejora y puesta a punto de las instalaciones del IMD, planificándolo y priorizando actuaciones en los distintos pabellones. Sin embargo, seguimos con la inercia de los parches y seguimos sin tener siquiera cubierta la gerencia, un puesto necesario para coordinar el IMD.

Por último, le pedimos que ante cualquier proyecto de envergadura y que requiera una inversión que condicione futuros presupuestos se elabore previamente un estudio que justifique y motive su necesidad, así como su viabilidad de cara al futuro, atendiendo al coste que tendrá su mantenimiento. “Pues bien, como ejemplo de la falta de rigor a la hora de tomar decisiones de calado tenemos el despropósito del edificio del Banco de España, que no sabemos si lo vamos a comprar, si sólo lo vamos a mantener, si va a ser sede de algún servicio municipal o si va a ser un Museo del Circo. O por ejemplo lo que ha ocurrido con el Palacio de Congresos, que el alcalde ha dicho que eran conscientes de que era un proyecto de riesgo y ventura, pero la realidad es que las consecuencias las acaba pagando la ciudadanía sin olvidar la inversión de dinero público que se hizo en su momento”.

Al margen de esto, Unidas Podemos también pondrá como línea roja que se renuncie al punto del acuerdo de gobernabilidad entre PSOE y CS en el que se propone suprimir el cobro en suelo urbano del 10% de edificabilidad, ya que el alcalde ha dejado entrever que su cumplimiento dependerá de que den los números del puzle de la gobernanza.