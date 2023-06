Serrano gobernará en minoría en la única capital de provincia de la región sin pacto entre PP y Vox

Albacete ya tiene alcalde: regresa Manuel Serrano quien gobernará en minoría este mandato algo en lo que ya tiene experiencia el Partido Popular ya que lo hizo, entonces con 10 concejales, entre los años 2015 y 2019. No hubo pactos ni sorpresas y Albacete se convierte en la única capital de provincia de la región en la que no ha habido acuerdo entre los populares y Vox dada el nulo interés de la lista encabeza por Serrano quien, la misma noche electoral, ya dejó claro que no pretendía aliarse con nadie. Eso sí, tiende la mano a todos lo partidos político para alcanzar pactos puntuales que permitan la evolución de la ciudad.

En un largo acto , de dos horas de duración, en el que intervinieron, además del nuevo alcalde, todos los portavoces de los parido, algo que sucede en pocos consistorios en el momento de constituir la corporación, Partido Popular y PSOE dedicaron gran parte de su tiempo de exposición a reivindicar su particular legado y a repasar sus logros; en el caso del nuevo alcalde, también anunció sus proyectos de futuro, aseguró que trabajaría desde la honestidad, "entre todos", con el objetivo de cuidar el dinero público y desbordado por la emoción cuando, en el capítulo de agradecimientos, recordó a su padre, mientras que Emilio Sáez le deseó suerte, anunció una oposición que estará ojo avizor y le arengó a mantener lo que, hasta ahora, ha funcionado,

Por su parte, Nieves Navarro, concejala de Unidas Podemos ,reivindicó la República y la lucha contra la violencia de género para que se mantenga en este mandato, el minuto de silencio que se guarda en cada pleno municipal en recuerdo de las mujeres asesinadas como una manera también de hacer frente a quienes niegan su existencia, dijo.

El concejal de Vox, José Ramón Conesa, lamentó que el nuevo alcalde hubiese hablado poco con él y aseguró que tienen la intención de practicar una oposición responsable y respetuosa aunque recalcó que eso no es un cheque en blanco ya que su objetivo es defender las tradiciones como los toros, la caza y la pesca.

Como anécdotas, tanto los concejales del Pose como la de Unidas Podemos, llevaban rosas y flores con los colores afines al partido y a la República, y en esta jornada en la que ha echado andar un nuevo mandato, en el salón de plenos ya se han podido escuchar los primer vítores con el "Viva Albacete, viva España y Viva el Rey", exclamado por el conejal de Vox.