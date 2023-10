Serrano anuncia la bajada del IBI de rústica y "los agricultores se ahorrarán un millón de euros en cuatro años"

El alcalde de Albacete ha participado en el acto de clausura de la XXXII Asamblea de Asaja en Albacete, que preside Jorge Navarro, en el que ha entregado una de las distinciones otorgadas por la organización agraria, la correspondiente al agricultor de Villamalea y miembro de la Junta Directiva de Asaja, Pedro Gómez Tarancón, otorgada a título póstumo.

El alcalde felicitó a todos los asistentes a la asamblea, “los hombres y mujeres del campo que gracias a Asaja se reúnen y nos recuerdan que la agricultura es algo muy importante para todos, y por supuesto es muy importante para Albacete y los albaceteños”.

El alcalde aprovechó para anunciar una próxima bajada del Impuesto Bienes Inmuebles en la categoría de rústica, porque “desde el Ayuntamiento hacemos lo que podemos para ayudaros. Queremos apoyaros con hechos, no sólo con palabras, y por eso los agricultores que tienen sus tierras en este municipio pagarán un millón de euros menos de rústica durante los cuatro años de mandato que tengo por delante”.

Serrano destacó la importancia de Asaja, “una organización que defiende el mundo agrario, porque lo conoce y lo ha mamado. La gente de Asaja vive del campo y vive para el campo. El campo es vuestro medio de vida, pero también es vuestro estilo de vida. El campo es vuestra obligación y vuestra devoción”.

El alcalde recordó que Albacete es la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha, con 173.000 habitantes censados, de facto más de 190.000, “pero también tenemos el segundo término municipal más grande de Castilla-La Mancha, con 1.125 kilómetros cuadrados. Ya que estoy entre agricultores, para que me entendáis: el municipio de Albacete ocupa 112.500 hectáreas. Y gran parte de ellas, al menos la mitad, es terreno cultivable, está en vuestras manos, vosotros la ocupáis y la cuidáis. La superficie que ocupa el campo es mucho mayor que la superficie que ocupa la ciudad, mucho mayor que la ocupada por industrias o carreteras. A vuestro cargo está la mayor parte del territorio, y con ello la economía y la imagen de marca de la ciudad: hasta a nuestra Patrona, la Virgen de Los Llanos, la encontró un agricultor”

Manuel Serrano dijo que “el campo representa nuestras tradiciones y la cultura de nuestros antepasados, pero también es presente, porque la agricultura y la ganadería siguen siendo quienes producen los alimentos que todos necesitamos, y además es un sector competitivo y modernizado que aporta valor añadido y desarrollo”.

Sobre el futuro de la agricultura, Serrano se refirió a problemas como el relevo generacional, el incremento de costes de producción o el escaso precio que reciben los agricultores por sus productos, “lo que hace cada vez más difícil la rentabilidad de vuestras explotaciones”. Por ello, concluyó afirmando que “en el Ayuntamiento reconocemos la labor del campo, cuidamos nuestras pedanías, respetamos a los agricultores. Yo vengo del campo, me he criado entre agricultores, y por eso con vosotros me encuentro como en casa”.