El Recinto Ferial contará con un sistema de videovigilancia las 24 horas al día, los 365 días del año, para reforzar la seguridad

El concejal de Feria, Francisco Navarro, ha informado de la instalación de un sistema de videovigilancia CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) en el Recinto Ferial de Albacete, incluido en el Plan de Actuación Integrado (PAI) Regenera Ensanche y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España para el periodo de programación 2021-2027, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 179.781 euros.

Según ha señalado el concejal, el proyecto contempla el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema CCTV compuesto inicialmente por un total de 16 cámaras de alta resolución, que permitirán la monitorización y grabación continua de las zonas de interés del Recinto Ferial.

En concreto, Navarro ha señalado que se prevé la instalación de 10 cámaras tipo bullet en las puertas de acceso a la plaza central y 6 cámaras domo PTZ de alta resolución, cuya ubicación definitiva será concretada conjuntamente por la empresa adjudicataria y el Servicio de Seguridad de la Policía Local antes de proceder a su instalación.

Entre las funcionalidades previstas, el sistema permitirá la captación, grabación y visualización de imágenes, el almacenamiento seguro de las grabaciones, el acceso controlado con registro de usuarios, la exportación de imágenes conforme a la normativa vigente y el funcionamiento ininterrumpido durante las 24 horas del día.

El contrato incorpora soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión de grandes eventos, explicando que los licitadores deberán presentar una propuesta que permita detectar automáticamente situaciones de riesgo por masificación o aglomeraciones cuando se celebren actos en el Recinto Ferial, de manera que los operadores del sistema puedan recibir alertas en tiempo real y adoptar las decisiones necesarias para minimizar posibles situaciones de peligro.

Francisco Navarro ha señalado que las cámaras deberán cumplir las principales normativas internacionales de seguridad, garantizando su interoperabilidad, seguridad eléctrica, resistencia mecánica y protección criptográfica de las comunicaciones y de la identidad de los dispositivos.

Desde el ayuntamiento han asegurado que esta actuación supondrá un importante avance en materia de seguridad y protección del Recinto Ferial, un espacio emblemático de la ciudad que acoge durante todo el año numerosas actividades y eventos de gran afluencia, reforzando al mismo tiempo la capacidad preventiva y de gestión de emergencias.