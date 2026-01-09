El PSOE reclama que el contrato del transporte público recoja nuevas líneas y mejores horarios

El Grupo Municipal Socialista confía en que el nuevo pliego de condiciones para la gestión del servicio de transporte público en Albacete “dé respuesta a las necesidades que plantea la ciudadanía, puesto que se trata de un servicio esencial que requiere soluciones urgentes”. Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José González, quien ha señalado que “esperamos que el tiempo que está invirtiendo el alcalde en la elaboración del nuevo contrato -el anterior venció en mayo de 2024 y desde entonces se encuentra en situación de prórroga- responda a un planteamiento ambicioso, capaz de garantizar las necesidades de una ciudad como Albacete, la más grande de Castilla-La Mancha, que debe apostar decididamente por un transporte público sostenible”.

González ha subrayado que una de las cuestiones clave del nuevo contrato debe ser que el transporte público llegue de forma efectiva a las pedanías y a los barrios periféricos, junto con una ampliación de horarios y de líneas. Además, ha insistido en que debe incorporar vehículos de cero emisiones, que reduzcan ruido y consumo de energías fósiles, y que ofrezcan un mayor confort, accesibilidad, climatización adecuada y tecnología que facilite la interacción y la información a los usuarios.

El portavoz ha indicado que la ciudad necesita un servicio competitivo, con autobuses que no sufran averías constantes, un sistema de información actualizado y una oferta acorde a la demanda real, como ocurre en las líneas que dan servicio al campus universitario. “No estamos hablando de una opinión subjetiva -ha añadido-, sino de una realidad contrastada: hemos pasado de contar con uno de los mejores servicios de España a un sistema obsoleto, ineficiente y deteriorado, con crecientes reclamaciones por parte de los usuarios”.

Ha recordado también la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista y aprobada en el Pleno de octubre pasado para iniciar la elaboración de un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), ya que el actual, vigente desde 2010, se encuentra “prácticamente agotado”, tras haberse ejecutado la mayor parte de sus objetivos, incluido el proyecto de peatonalización del centro.