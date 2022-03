La poesía vuelve a El Bonillo con la XI edición del ‘Certamen Internacional Yolanda Sáenz de Tejada’ y la II edición del ‘Certamen Nacional para Alumnado de Secundaria "

El Ayuntamiento de El Bonillo ha puesto en marcha la XI edición del ‘Certamen Internacional de Poesía Yolanda Sáenz de Tejada’ y la II edición del ‘Certamen Nacional de Poesía para Alumnado de Secundaria Yolanda Sáenz de Tejada’.

El vicepresidente de la Diputación, Fran Valera, ha reiterado “el honor” que ha sido para él estar un año más en esta presentación, con quienes impulsan en el El Bonillo “unos de los Certámenes más especiales que hay en la provincia de Albacete” y que en momentos como éstos ha afirmado que se hacen tan necesarios. “Es una obligación, pero también es un compromiso de esta Casa y, sobre todo, es un mandato de nuestro presidente, Santi Cabañero: para él, y para el equipo de gobierno, la Cultura es un puntal básico de libertad y de crecimiento personal; más si cabe en los días que estamos viviendo, con esta horrible invasión al pueblo ucraniano: ¿Qué más podemos poner en valor que la libertad de expresión de nuestra gente joven a través de la literatura, a través de la poesía?”, ha reiterado.

La escritora ha asegurado que “la cita se ha convertido en un referente: es uno de los mejores Certámenes Internacionales de Poesía y, además, abandera al Certamen Nacional de Poesía Joven. Llevamos once años fieles a la poesía en El Bonillo; y a mí eso, no sólo me honra, sino que repito mil veces que para mí no existiría otro premio mayor que éste” ha subrayado, animando a participar.

En esta edición, pueden participar todos los poetas y poetisas nacionales y internacionales que lo deseen, con poemas escritos en lengua castellana, originales e inéditos, no premiados en ningún otro certamen. Solo se puede enviar un trabajo por persona, de tema común (a elegir libremente) y con una extensión de entre 30 y 50 versos, en un documento Word. El plazo de admisión será hasta el 1 de mayo de 2022, y los trabajos originales se enviarán exclusivamente por correo electrónico: poemas2022.elbonillo@gmail.com

Se concederán tres premios (de 1.200 €, 800 € y 600 €, respectivamente) que se conocerán en una Gala Literaria que se celebrará en julio.

Por su parte, en el II ‘Certamen Nacional de Poesía para Alumnado de Secundaria Yolanda Sáenz pueden participar alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato con matrícula en cualquier centro educativo de España. Se regirá por las mismas bases que en el Certamen Internacional explicado anteriormente, con la salvedad de que el trabajo ha de remitirse al correo electrónico poemajoven2022@gmail.com especificando que se participan en el II ‘Certamen de Poesía para Alumnado de Secundaria Yolanda Sáenz de Tejada’ y adjuntando dos archivos: el primero, debe incluir el relato titulado y, en el segundo, deberá figurar el nombre del autor, centro educativo y localidad y teléfono de contacto (preferentemente móvil).

En este caso, también se concederán tres premios: uno nacional (de 600 €); otro provincial (de 500 €), patrocinado por la Diputación de Albacete; y uno local (de 300 €).

El plazo de admisión será hasta el 1 de mayo de 2022, y los trabajos originales se enviarán exclusivamente por correo electrónico: poemas2022.elbonillo@gmail.com