La Mesa de Prevención de la Soledad No Deseada en Mayores se celebrará el próximo 1 de junio, un recurso a través del cual el Consistorio abrirá un debate, de la mano de profesionales de ámbitos como la medicina, enfermería, acción social, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de mayores y vecinales, entre otros colectivos, para, con un diagnóstico de esta realidad en el municipio, adoptar nuevas medidas para acabar con la soledad no deseada en nuestros mayores.

La concejala ha indicado que los programas de autonomía personal son otra de las claves de la atención a las personas mayores en la ciudad, recientemente extendidos a las pedanías y que arrancaron el pasado 2 de mayo en Santa Ana, El Salobral y Argamasón, con actividades que aumentan su bienestar y mejoran su calidad de vida, junto con la ayuda a domicilio, según los deseos de las personas de permanecer en su casa todo el tiempo posible.

García también ha recordado que actualmente está en marcha una estrategia formativa para facilitar formación específica sobre Tecnologías de la Información y Comunicación y combatir así la brecha digital y sus necesidades de aprendizaje, también en formación digital en servicios bancarios. La concejala también ha destacado que desde el área de Participación Ciudadana se ha posibilitado el acceso de sus 23 clubs de jubilados y las 32 asociaciones de mayores a diferentes actividades, añadiendo que se está trabajando en nuevos proyectos como el de Aulas al aire libre y Paseos Activos, entre otros, y desde Igualdad y Mujer, en una nueva iniciativa que abarcará El Fortalecimiento Personal y la Intervención Psicológica con Mujeres Mayores.