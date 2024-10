Manu Martínez presenta su dimisión como concejal en el Ayuntamiento de Albacete

El concejal del Ayuntamiento de Albacete, Manu Martínez, ha presentado esta mañana su dimisión después de comunicarle la decisión a su grupo político, el PSOE, hace unas semanas. En un comunicado remitido a los medios anuncia su marcha con la que dice "dejar atrás de mí dejo nueve años de dedicación a mi ciudad y lo hago desde la satisfacción por el trabajo realizado. Siento que esta ciudad forma tan parte de mí, como yo de ella", asegura.

Explica que no deja el acta como concejal para desempeñar otras responsabilidades públicas, sino que se retira de la política activa, y lo hace " para poder reorganizar mi vida y prepararme para poder dar nuevos pasos en la esfera personal y profesional."

Un adiós con el que quiere aprovechar para " agradecer a las personas, colectivos, personal municipal y asociaciones con las que he trabajado codo a codo todos estos años, el cariño con el que siempre me han tratado, así como su inmensa capacidad de trabajo desinteresado por mejorar su comunidad más próxima. A todas ellas me gustaría decirles que he crecido a su lado, personal y políticamente, y que solo espero que guarden de mí una milésima del buen recuerdo que yo atesoro de ellas", recuerda.

También ha dado las gracias a la agrupación socialista de Albacete que me haya permitido ejercer como concejal durante nueve años y espero haber estado a la altura de mi responsabilidad" y añade que, dadas las circunstancias que le llevan a no poder ofrecer a sus obligaciones como concejal el tiempo, la dedicación y la ilusión necesaria, "lo mejor y lo más honesto es apartarse y dejar que otras personas puedan intentarlo".

De su trayectoria se ha mostrado orgulloso de sus logros en materia de igualdad y de haber "creado comunidad en su ciudad, y de la recuperación del yacimiento de El Acequión" y, para finalizar le ha pedido a su partido "que aproveche el proceso de congresos y asambleas que se va a producir durante los próximos meses, les puedo asegurar que la militancia del PSOE de Albacete está repleta de talento y capacidad y es necesario que se lleve a cabo una amplia renovación para ofrecer nuevos proyectos, equipos y liderazgos que vuelvan a ilusionar a la ciudadanía.", y ha concluido que seguirá siendo militante del partido y "activista siempre", se despedía.