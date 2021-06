Maite García se da de baja de Ciudadanos

En el día en el que se celebrará el Pleno de Investidura de Emilio Sáez como alcalde de la capital tras la renuncia de Vicente Casañ, tal y como estaba previsto en el Pacto de Gobernabilidad, la concejala Maite García ha hecho llegar un comunicado a la prensa donde anuncia su baja definitiva del partido de Ciudadanos. Ante esto, surgen las dudas de cara a la celebración de dicho pleno sobre si su voto será favorable o no a esta investidura.

"Qué manera de sentir, tras casi ocho años en Ciudadanos, no reconozco casi nada y a casi nadie. Unos ideales esfumados, que algunos ni los conocían. Un partido que creció en Albacete a la par que mis hijos, que al igual que mi marido participábamos con entusiasmo en forjar un cambio, una nueva sociedad. Nosotros no hemos cambiado." Así comienza dicho escrito la concejala que, siguiendo también los pactos del partido, debería haber pasado a ocupar el cargo de diputada provincial sustituyendo así a Agapita García.

Extractos del comunicado de Maite García

"Vaya por delante que no me mueven intereses personales a la hora de escribir este artículo, ya que el cargo que ostento en la Concejalía de Cultura, me llena profesional y personalmente al permitirme trabajar para hacer un poco más llevadera y agradable la vida de los albaceteños, con todo el arte de nuestra tierra, sobre todo en estos momentos de pandemia. Más bien, la desilusión de no poder confiar en los míos, en un partido que no es capaz ni de cumplir con sus propios compromisos. Si no somos capaces de cumplir los acuerdos que alcanzamos entre nosotros mismos, no podemos aspirar a cumplirlos con los demás y no podemos pretender que la gente confíe en nosotros porque entre nosotros mismos se ha instalado la desconfianza. Quédense con el sillón, échenlo a suerte entre amigas o juéguenselo a las cartas, ya que es su manera de entender la política".

"Mi vena atlética, me hace tener unos valores claros y unos ideales firmes, los que inculco a mis hijos. Mis convicciones están por encima de todo y hasta hace unos meses convergían con el proyecto de Ciudadanos, pero en los últimos tiempos ya no me reconozco en este proyecto político en el que con tanta ilusión me embarqué hace casi ocho años."

"No me reconozco en los bandazos que ha dado en los últimos tiempos a nivel nacional, en los que se ha convertido en la muleta necesaria del sanchismo que está destruyendo nuestro país, que pacta con aquellos que quieren acabar con la unidad de España, concediendo indultos caprichosos y con aquellos que han hecho una gestión desastrosa de la pandemia que por desgracia nos ha tocado vivir y en los que incluso hemos participado en el intento de desestabilización de algunos gobiernos regionales en los que incluso formábamos parte".

"No me reconozco tampoco en las posiciones ambiguas que mantiene Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Qué pena de grandes compañeros, con tantas ganas de trabajar y de cambiar las cosas que se han marchado desilusionados y hartos de que no se les escuche.

No me reconozco en Ciudadanos de Albacete, en sus dirigentes, que no son capaces de escuchar el clamor que tenemos a nuestro alrededor".

"Me duele la decepción que sienten los miles de votantes que confiaron en nosotros, porque así me lo hacen saber, mis amigos, mis vecinos…, incluyéndome a mí misma, como es lógico, en sus críticas porque soy miembro del partido, me duele Ciudadanos. Pero mientras concurrimos a las elecciones municipales de 2019, con la ilusión de los más cercanos como es en los municipios, (donde se da la cara personalmente), jugaron con los sueños a las cartas, intercambiando las alcaldías de varias ciudades como cromos en despachos alejados de la realidad, de la gente, de la vida misma, pensando únicamente en el futuro personal de ellos mismos".

"Este artículo no es una pataleta, vaya por delante, es la manifestación pública de mi decepción y desilusión. Creo y confío más en las personas que en las siglas..."

"Gracias a todos aquellos que confiaron en mí, con su apoyo, con su voto; a los compañeros que arrimaron el hombro para crear este partido en Albacete y su provincia, a los que me eligieron como coordinadora, como compromisaria, como consejera, porque cuando en Ciudadanos ha habido elecciones internas, siempre han perdido, aunque después lo arreglaban con los 'dedazos'".

"Por eso con todo el dolor de mi corazón, quiero comunicaros que causo baja en el proyecto de Ciudadanos. Esta decisión no es cosa de un día, es fruto de una reflexión personal profunda y sincera que llevo haciendo en las últimas fechas, especialmente desde que ese proyecto ilusionante dio un giro de 180 grados y se ha convertido en parte de los problemas más graves que tiene este país, el sanchismo, del que lamentablemente Ciudadanos se ha convertido en una muleta cuando le fallaban los apoyos de aquellos que no creen en nuestro proyecto común de convivencia".

"Qué manera de sentir, que un trocito de mi corazón se queda en ese proyecto tan ilusionante que no hemos sido capaces de continuar…"