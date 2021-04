La investigación científica contra la COVID-19 de la UCLM ha sido reconocida por la Fundación Eurocaja Rural

La Fundación Eurocaja Rural ha entregado un cheque de 4.000 euros a Fernando José Castillo García de Toledo, director de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo (UCLM) por su iniciativa 'Prototipo de respirador de UCI conforme a la norma ISO 80601-2-12', proyecto ganador de una de las 'Ayudas Sociales Frente al Covid-19', en concreto la relativa a 'Investigación Científica frente a la COVID-19', a la que optaron un total de 22 iniciativas.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, realizó esta entrega en un acto que contó con la participación de Francisco Moya Fernández, investigador responsable del Grupo Mantis, ubicado en el Campus de la Fábrica de Armas de Toledo y cuya actividad combina la electrónica, informática, comunicaciones y robótica en general, para el desarrollo de proyectos mecatrónicos para todo tipo de iniciativas.

El proyecto premiado consiste en el desarrollo de un respirador de diseño trazable para cuidados intensivos conforme a la norma internacional. Es importante reseñar que no se trata de un respirador de transporte, como otros fabricados que no están preparados para su uso prolongado, ni tampoco se trata de un respirador de quirófano, como los que llegaron a utilizarse en la primera ola de la pandemia, que no tienen modos respiratorios iniciados por el paciente y por tanto resultan molestos y en algunos casos perjudiciales.

El desarrollo de este respirador, que supondría un gran ahorro de costes a los servicios de salud y ayudaría a los pacientes con síntomas respiratorios graves, comprendería todos los pasos necesarios para obtener la certificación ISO 80601-2-12, lo que implica también la conformidad con las normas IEC 60601-1 y ISO 14971.

A esta categoría concurrieron proyectos promovidos por instituciones públicas, particulares y alguna entidad privada, dirigidos a la investigación del coronavirus en diferentes ámbitos: tratamiento para enfermedades concretas y sus complicaciones por el virus; estudios sobre sus efectos; identificación de perfiles, pronósticos y determinantes de la evolución clínica en Covid-19; etc. Todas las investigaciones presentadas presentaban la común característica de poder ser aplicadas en un momento dado a la población en general.