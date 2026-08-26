El IMD aprueba la convocatoria del Programa de Escuelas Deportivas Municipales 2026/2027 con el que el Ayuntamiento

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha informado de que el IMD, ha aprobado la normativa reguladora y la convocatoria para la participación en el Programa de Escuelas Deportivas Municipales 2026/2027.

Ha explicado que el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), invitando a todas las entidades interesadas a participar en un programa que constituye uno de los pilares fundamentales de la política deportiva municipal.

El concejal ha señalado que “el Programa de Escuelas Deportivas Municipales es esencial para dar cumplimiento al objetivo del IMD de garantizar el acceso a la práctica deportiva a toda la población en edad escolar del municipio de Albacete, favoreciendo que niños y jóvenes puedan iniciarse y desarrollarse en distintas modalidades deportivas en condiciones de igualdad y calidad”.

Asimismo, ha recordado que esta iniciativa persigue fomentar la actividad física desde edades tempranas, apoyar y potenciar la labor que realizan los clubes y entidades deportivas locales, así como el conjunto de agentes que intervienen en el sistema deportivo municipal, además de ordenar la práctica deportiva y asegurar unos estándares mínimos de calidad que permitan el adecuado desarrollo del deporte base.

A través de este programa, el IMD colaborará activamente con los clubes, entidades deportivas y ciudadanos en general que se adhieran a la convocatoria, siempre que cumplan los requisitos establecidos y los objetivos fijados en la normativa reguladora. Esta colaboración incluirá tanto el apoyo en la promoción y difusión de sus actividades como la cesión de las instalaciones deportivas municipales necesarias para el desarrollo de los programas deportivos.

En opinión del concejal, esta convocatoria refuerza el compromiso inequívoco del equipo de Gobierno con el deporte y con las entidades deportivas de Albacete, reconociendo el papel imprescindible que desempeñan los clubes en la formación de los jóvenes deportistas y en el impulso de una ciudad más activa y saludable.