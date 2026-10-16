Hellín

Hellín elegirá el mejor arroz

El Concurso de arroces de San Rafael se celebrará el sábado 24 de octubre en la Plaza de Toros del municipio

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Hellín elegirá el mejor arroz
Hellín elegirá el mejor arroz | Ayuntamiento de Hellín

Las Fiestas Mayores Patronales en honor a San Rafael volverán a contar con el Concurso de Arroces, que este año alcanza su tercera edición y se celebrará el sábado 24 de octubre en la Plaza de Toros de Hellín.

Con esta actividad, la Concejalía de Familia pretende mantener la tradición de cocinar el tradicional arroz a leña y degustarlo en grupo, familia o amigos, en una jornada de convivencia en torno a las fiestas del patrón.

Para ello, Faustino Moreno, concejal de Familia, ha adelantado que la Concejalía aportará a cada concursante los siguientes ingredientes: arroz, pollo, conejo, aceite y la leña necesaria para su preparación. El resto de ingredientes, las bases detallan los únicos que serán admitidos, y utensilios de cocina necesarios serán por cuenta de cada participante.

El Ayuntamiento facilitará mesas y sillas para que los participantes y sus allegados puedan comer su arroz y disfrutar de la jornada con comodidad.

Las inscripciones para participar en este concurso permanecerán abiertas hasta el 21 de octubre. Las personas interesadas podrán obtener más información e inscribirse a través del teléfono 627 823 798 y del correo electrónico paellasdesanrafael@hellin.es.

Se han establecido los siguientes premios en metálico para los ganadores: 300 euros para el primer premio; 200 euros para el segundo; y 100 euros para el tercero.

Las bases completas del III Concurso de Arroces pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Hellín, o través del siguiente enlacehttps://shorturl.at/zituA.

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