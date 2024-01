El Gobierno Regional fomenta el consumo responsable en las compras navideñas

Con la llegada de las fiestas navideñas, la publicidad y los hábitos de consumo invitan a realizar más compras, por lo que un consumo consciente es necesario para evitar el sobreconsumo y la compra por impulso. Sin embargo, las compras navideñas también suponen una magnífica oportunidad para aplicar en las decisiones criterios basados en un consumo saludable, seguro, sostenible y solidario, sin olvidar ejercer, cuando sea preciso, los derechos que asisten a las personas consumidoras en la región.

Con objeto de facilitar un consumo responsable en estas fechas navideñas, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ofrece las siguientes recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después de las compras.

Antes de comprar

Planifique y compre con antelación y podrá adquirir productos a menor precio, disponiendo además de más tiempo y comodidad para realizar sus compras.

Elabore un presupuesto en el que fije la cantidad que tiene disponible para gastar.

Haga listas y compare precios, establecimientos, marcas y productos, lo que le permitirá encontrar opciones de ahorro en sus compras.

Valore la compra de productos locales y agroecológicos en comercios de proximidad, así como también la adquisición de productos de comercio justo.

Atienda de forma reflexiva y crítica la información publicitaria que recibe y valore siempre el uso que va a dar a los productos que se deseen adquirir.

Evite comprar por impulso y haga un uso responsable de los medios de pago que vaya a utilizar.

Adecue las cantidades de productos alimenticios que va a comprar a la capacidad que dispone para su adecuada conservación, evitando así el desperdicio alimentario.

Durante las compras

Exija y conserve el ticket o factura, ya que le será requerido para realizar cualquier gestión con posterioridad a la compra.

Si no está conforme con el producto o servicio, puede reclamar solicitando la hoja de reclamaciones.

Preste atención a la información que figura en el etiquetado de los productos, especialmente la que se refiere a fechas de consumo, conservación e instrucciones de uso.

Prescinda, en la medida de lo posible, de envoltorios y embalajes innecesarios y superfluos, ya que generan una gran cantidad de residuos.

En sus compras por internet, elija formas de pago seguras, ya sea por transferencia, tarjeta o a través de plataformas especializadas. En cualquier caso, compruebe si al inicio de la barra de direcciones aparece ‘https’, lo que indica que la página está utilizando una conexión segura.

Priorice aquellos establecimientos que exhiben el distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, pues en caso de reclamar podrá resolver el problema de forma amistosa, rápida y gratuita.

Después de las compras

Infórmese de las condiciones de devolución de productos. Si ha comprado en internet, recuerde que, con carácter general, tiene derecho de desistimiento durante el plazo de 14 días naturales.

Reclame en el establecimiento de venta y si la respuesta no le es satisfactoria, plantee su reclamación en la oficina de atención al consumidor de su localidad. Si ha comprado el producto en internet, contacte con el servicio de atención al cliente que figure en la página web.

Si el establecimiento donde desea reclamar tiene el distintivo de adhesión al arbitraje de consumo, acuda a una Oficina Municipal de Información al Consumidor o a las delegaciones provinciales de Sanidad para iniciar un procedimiento arbitral.

No tire a la basura los alimentos no consumidos. Procure aprovecharlos, o bien, done los excedentes alimentarios a través de entidades sociales y bancos de alimentos.

Si desea ampliar esta información o realizar alguna consulta al respecto, puede dirigirse a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o a las delegaciones provinciales de Sanidad de Castilla-La Mancha, o si lo prefiere, utilice el Teléfono del Consumidor (900-501089), de llamada gratuita.