El PP exige soluciones urgentes a Page para agilizar las pruebas diagnósticas en tiempo y forma para los pacientes

La vicesecretaria de Sanidad y Salud del Partido Popular de Albacete, Josefina Mansilla, ha denunciado la lamentable y preocupante situación que actualmente se vive en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y que está afectando muy negativamente a todos los pacientes, sobre todo a los oncológicos. En este sentido, Josefina Mansilla ha denunciado el retraso que presentan los diagnósticos en todas las especialidades “porque los pacientes llegan a la consulta del especialista sin las pruebas necesarias”.

La vicesecretaria de Sanidad y Salud ha criticado además que la única resonancia pública con la que cuenta la ciudad de Albacete está estropeada una vez más, siendo los albaceteños nuevamente los grandes perjudicados, ya que “esta situación no solo retrasa las cirugías, sino que además impide que las posibles metástasis en otros órganos de pacientes oncológicos, que gracias a la resonancia se diagnostican precozmente, se detecten de forma más tardía”. En opinión de Josefina Mansilla, “la dotación tecnológica del Hospital de Albacete no está a la altura de sus profesionales ni de sus pacientes y esto no lo podemos tolerar, ya que debería ser una prioridad urgente para aquellos que gestionan, con poco acierto, la sanidad albaceteña”

Del mismo modo, la vicesecretaria de Sanidad y Salud ha lamentado que “los pacientes oncológicos sigan siendo las víctimas de las listas de espera”, denunciando que “en aras a la transparencia de la que tanto hacen gala los socialistas, la especialidad de Oncología debería aparecer en el Portal de Transparencia del Sescam, ya que a fecha de hoy no hay constancia pública de los tiempos de espera ni de las consultas ni de las cirugías, sin olvidar que de las pruebas diagnósticas no consta tampoco la espera para una mamografía o una ecografía”.