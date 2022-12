Los estudiantes de la UCLM eligen a los delegados de campus para el curso 2022-2023

Los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han celebrado elecciones a delegado de campus para el curso 2022-2023. En las mismas resultaron elegidos Patricia Teea Gligan, en el Campus de Albacete; Juan Tadeo Fariñas Pereira, en Ciudad Real; y Gustavo Ruiz Moset y Angélica Longobardo Gómez-Escalonilla, en los campus de Cuenca y Toledo, respectivamente.

Los cuatro fueron elegidos por sus compañeros en unas elecciones en las que tienen derecho a voto los delegados y subdelegados de las escuelas y facultades y los alumnos claustrales de Campus. Los mismos, junto con los miembros que integran su ejecutiva, conformarán las distintas delegaciones centrales de Campus y serán los encargados de coordinar y dirigir la representación de los estudiantes en cada uno de ellos.

Campus de Albacete

Patricia Teea Gligan es la nueva delegada de Campus en Albacete. Un desempeño que lo asume “con mucha ilusión y dedicación”. Esta estudiante de 4º curso del Grado en Maestro en Educación Primaria, Titulación Inglesa, cree, tal y como señala, en la unión, la cooperación y la responsabilidad. “Por ello me gustaría plasmar esto en el Campus de Albacete, cohesionando la diversión, el trabajo en equipo y el aprendizaje lúdico, a través de nuevas ideas y proyectos de investigación. Creo en las mejoras, con esfuerzo y trabajo duro y, junto a todos los estudiantes, no solo de nuestro propio campus si no de nuestra universidad, lo conseguiremos”.

Patricia habla de la generación del cambio, atendiendo a los pasos de sus antecesores, “pero siendo un cambio significativo y beneficioso”, cuyo trabajo lo plasmará en impulsar el Campus de Albacete como un espacio no solo de estudio sino de intercambio cultural, aficiones, deporte y formación profesional en todos los ámbitos y áreas, uniendo a los estudiantes de distintas facultades.