La Estación de Autobuses contará con una tecnológica que facilitará la accesibilidad a las personas con discapacidad visual

La Estación de Autobuses contará con el sistema Navilens “para lograr la plena independencia de las personas con discapacidad visual”, una solución tecnológica que funciona mediante una nueva señalización digital accesible y universal, “lo que permitirá a todas las personas orientarse en la Estación de Autobuses y llegar de forma precisa hasta los elementos señalizados y obtener la información que precisen, todo ello a través de su teléfono móvil”.

El sistema se basa en la detección de un código QR, que se colocará en diferentes lugares de las instalaciones, y que se detecta a gran distancia y sin necesidad de hacer un enfoque preciso, “cualquier cámara de móvil es apta para su funcionamiento”, ha añadido Emilio Sáez, subrayando que el sistema está validado por la ONCE y sus usuarios y usuarias “han podido comprobado su practicidad a la hora de obtener datos de distancias y tiempos de salida o llegada de los autobuses”.

El alcalde se ha referido a “otra labor imprescindible” que realiza la ONCE de la mano de su Fundación y de Inserta Empleo, “la creación de empleo para personas con discapacidad, y aquí me gustaría remarcar que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación: por razón de sexo y de discapacidad, y por cierto, tu, Iris, primera mujer directora provincial de la ONCE en Albacete, sabes mejor que nadie las dificultades que has atravesado para llegar hasta aquí, rompiendo el techo de cristal al que os enfrentáis las mujeres y mostrando la realidad de las mujeres con discapacidad”.