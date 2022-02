¿Está Albacete preparada para ser una "smart city"?

Lo aseguraba el alcalde, Emilio Sáez, durante la jornada ¿Es Albacete una Smart City? en la que se puso de manifiesto el avance en digitalización de la ciudad, donde a través de EDUSI se invertirán 2,5 millones de euros para exprimir al máximo los fondos comunitarios y seguir avanzando en dicho modelo de ciudad , en la que además se han valorado las ideas propuestas en este sentido por estudiantes de Ingeniería a través del Hackaton Dinapsis, al tiempo que ha expuesto proyectos ya puestos en marcha.

“Nadie puede escapar a la Era Digital, y mucho menos las ciudades, y Albacete avanza imparable hacia ese modelo de ciudades que aprovechan la tecnología para ser más equitativas, seguras y eficientes, eso es ser una Smart City”, ha expuesto el alcalde, quien ha destacado esa estimación que indica que la digitalización podría llegar a tener a tener un impacto sobre el PIB per cápita que podría ser hasta cuatro veces mayor que la que tuvo la última Revolución Industrial.

En la ciudad de Albacete ya se están poniendo en marcha proyectos de digitalización, financiado en un 80% por fondos europeos, a través de EDUSI (Estrategia de Desarrollo Integrado), que destina 2,52 millones de euros a garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información. De este presupuesto, 1,8 millones se están invirtiendo en promoción de la Smart City y 720.000 euros en el uso de la administración electrónica, en proyectos como la puesta en marcha de una plataforma de portales web y una nueva web municipal, la actualización de la cartografía municipal, la implantación de una infraestructura de datos espaciales, iniciativas para contribuir a salvar la brecha digital o la implantación de un sistema de cita previa en los servicios municipales que ya funciona en el Registro, la Agencia de Colocación y el Archivo Municipal.

No son los únicos proyectos Smart City que se están implantando en Albacete, tal y como se ha puesto de manifiesto en esta jornada, pues desde Aguas de Albacete, empresa mixta participada por el Ayuntamiento de Albacete, su gerente, José Belda, ha asegurado que la ciudad “es una de las más avanzadas del territorio español”. La red de abastecimiento y saneamiento de Albacete se gestiona actualmente desde un centro, localizado en el Centro de Interpretación del Agua, que en el escaso tiempo que lleva en funcionamiento ya ha permitido ahorrar medio hectómetro cúbico de agua, cantidad equivalente a unas 230 piscinas olímpicas, gracias a la digitalización de la gestión.

Los autores del proyecto Smart Lights han explicado a los presentes su propuesta para diseñar un alumbrado público eficiente e inteligente, con ‘farolas inteligentes’ que incorporen sensores, para que puedan detectar el volumen de tráfico y de peatones, para regular la intensidad del alumbrado, y así reducir el consumo eléctrico, además de aprovechar esos sensores para detectar averías.

También han explicado su propuesta el equipo ganador del segundo premio, que han propuesto un sistema que dé prioridad en el sistema semafórico de la ciudad a los vehículos de emergencia, para que ambulancias, camiones de bomberos o vehículos policiales, no tengan que atravesar semáforos en rojo, con el peligro que puede conllevar.

La segunda sesión de esta jornada sobre Smart City se ha centrado en la necesidad de adoptar medidas para salvar la brecha digital y que toda la ciudadanía pueda acceder a las ventajas de la digitalización. “La digitalización no puede ser una barrera, nos tiene que ayudar a tener una ciudad mejor”, ha aseverado Laura Avellaneda, que ha invitado a los colectivos sociales y ciudadanos presentes en la jornada a dar su opinión, tales como la Fundación Secretariado Gitano o la ONCE, y desde el área de Atención a las Personas, Verónica García, ha avanzado que el Ayuntamiento de Albacete está trabajando en el plan de accesibilidad universal, Albacete para las personas, pues “una persona no puede decirse que es inteligente, si no permite que los entornos públicos sean para todos y hay que recordar que en España hay 3,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad”.