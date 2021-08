El presidente de la asociación de feriantes, Manuel Martínez, muestra su enfado con el Ayuntamiento de la capital por la falta de información sobre las condiciones, por lo que califica esta gestión de desastrosa.

Alega que no saben como se va a realizar la feria de este año y que aun no tienen un mapa de atracciones, además incide en que no se les ha tenido en cuenta para nada,