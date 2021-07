Deporte en verano: ¿Sabes ya cuál es el que mejor te va?

El buen clima y la mayor disponibilidad de tiempo libre hacen del verano una estación en la que se incrementa la práctica deportiva, sobre todo la que se realiza al aire libre y en medios acuáticos. De hecho, según los datos del último estudio realizado por la plataforma Top Doctors.es® un 20% de los encuestados asegura practicar más deporte en estas fechas, frente al 60% que mantiene las mismas rutinas que el resto del año, y un 20% restante que por el contrario deja de hacer deporte durante la época estival.

“Quien empiece a practicar un nuevo deporte debe tener en cuenta que el cuerpo no está adaptado a ese nuevo deporte. Es recomendable que haya una buena gestión de las cargas de trabajo, que deben aumentarse progresivamente según nuestra tolerancia. Me gusta afirmar que, como siempre dice mi mentor el Dr. Ramon Cugat, para hacer deporte antes hay que estar en forma, y no hacer deporte para estar en forma”, explica el Dr. Pedro Álvarez especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, experto en rodilla, hombro y Medicina Deportiva en el Instituto Cugat y miembro de Top Doctors.

Casi la mitad de los encuestados asegura practicar deporte de manera rutinaria y un 23% lo hace, aunque no de manera constante. Además, el confinamiento hizo que surgiera un 8% de nuevos deportistas, aunque no todos han logrado mantener ese nuevo hábito. Por el contrario, un 15% de las personas que realizaban deporte de manera habitual han reducido esa rutina a raíz de la pandemia. Quienes aseguran no realizar deporte, comentan que la falta de constancia, de motivación, no contar con el tiempo o el aguante físico necesario son sus principales frenos.

El error viene cuando el deporte se practica de manera inadecuada y sin conocer las especificaciones propias de cada estación, lo que aumenta el riesgo de padecer lesiones o tener problemas de salud. Y es que 3 de cada 10 personas no están seguros de cuáles son los deportes más adecuados, cuáles no son recomendables o cuáles son los aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer deporte en verano.

El ciclismo, la natación o deportes de raqueta son muy agradables para realizar en verano, además de aquellos que están relacionados con el mar y la piscina. El running y el triatlón son deportes de más intensidad, pero que, en verano al aire libre, y evitando las horas de más calor son muy recomendables. Para evitar problemas hay que cuidar la hidratación, aportando agua y bebidas con electrolitos: isotónicas, pero siempre en menor proporción. Hacer comidas ligeras y de fácil digestión y cuidar la exposición al sol.

Lesiones más frecuentes durante el verano como consecuencia del deporte.

A la hora de realizar ejercicio físico es importante contar con una prescripción personalizada y realizar un entrenamiento progresivo para evitar cualquier problema o lesión grave. “Se debe tener siempre en cuenta las frecuencias cardíacas a las que trabajamos y haber realizado previamente un historial clínico con un médico del deporte para evitar posibles patologías cardíacas y evitar la muerte súbita del deportista. También debe realizarse un chequeo biomecánico para evitar patología articular y que se produzca desgaste en las articulaciones. Cuidar la hidratación y la alimentación evitarán las lesiones múculo-esqueléticas” explica el Dr. Guillermo Recatero, especialista en Medicina del Deporte y Miembro de Top Doctors.

Si a pesar de haber seguido estos consejos la lesión se produce, es importante aplicar frío de inmediato y acudir a un médico especialista lo antes posible.