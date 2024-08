CSIF denuncia el abandono de la escuela infantil ‘Virgen de los Llanos’ de Albacete, perteneciente a la JCCM

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el abandono que sufre la escuela infantil ‘Virgen de los Llanos’ de Albacete, una de las cinco que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) tiene en esta provincia. Una situación que no es nueva y que afecta también al resto de escuelas infantiles de la región.

En este sentido, el sindicato lamenta que solo haya finalizado el curso escolar una limpiadora de las cuatro que actualmente hay en plantilla en este centro y que no haya sido sustituida la Técnico Especialista en Jardín de Infancia (TEJI) que se encontraba de baja.

“La falta de cobertura de personal ha sido la tónica en esta escuela, como en las del resto de provincia y región, durante todo el curso escolar que acaba el 31 de julio. A diferencia del resto de etapas educativas, los niños de 0 a 3 años siguen acudiendo al centro durante todo este mes, hecho que parece ha olvidado la Consejería de Educación que es la titular de las mismas”, apunta María José Sánchez, responsable de CSIF Albacete en el sector de AGCA.

Sánchez asegura que, desde hace años, no se cubre una plaza de oficial de mantenimiento, como tampoco se hace, durante meses, de otra de peón que se encontraba en IT. Plazas que, como recuerda CSIF, están dotadas presupuestariamente. “En muchas ocasiones la Consejería no autoriza sustituir las ausencias y vacantes del resto de categorías del personal que presta sus servicios en las escuelas infantiles: educadoras/es, TEJIS, personal de limpieza y servicios domésticos, cocineras/os, ayudantes de cocina. Plantillas formadas mayoritariamente por mujeres, que curso tras curso tienen que soportar la carga de trabajo que esto conlleva”, matiza la responsable provincial.

A la falta de personal se une también el deterioro que presentan tanto el edificio como las instalaciones. Grietas, humedades, desperfectos en el comedor del alumnado… Problemas que lejos de solucionar, la JCCM sigue dejando a un lado, provocando un mayor deterioro de las instalaciones en las que numerosos trabajadores prestan servicio. La ubicación de la escuela, situada en un barrio donde son frecuentes los altercados y la inseguridad es, a juicio de CSIF, otro de los motivos por los que las administraciones deberían interesarse más por el personal que allí trabaja.

El sindicato, que ha denunciado en varias ocasiones la situación de abandono a la que se está sometiendo a todas las escuelas infantiles de la región, reclama a la JCCM la mejora de las instalaciones de estos centros, así como del personal que allí trabaja y exige que el próximo curso comience con instalaciones mejoradas y reparadas en esta escuela, así como en el resto de escuelas infantiles de la región, además de que la cobertura de plazas vacantes sea inmediata.