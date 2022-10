Cruz Roja Juventud busca 400 juegos y juguetes para niños y niñas en vulnerabilidad

Los juguetes no sólo son fuente de ocio para los niños, niñas y jóvenes, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas, o a relacionarse. Ahí reside la importancia de que cada niño y cada niña tenga un juguete, y la familia y el entorno entiendan por qué este tipo de productos deben estar adecuados a cada persona, edad, y capacidades. El año pasado, 82 familias fueron sensibilizadas sobre el juguete educativo y su influencia en el desarrollo emocional, social y personal de sus hijos/as. Además, 149 menores participaron en actividades para poner en valor el juego educativo. Se entregaron 360 juguetes a 347 niños y niñas.

Bajo esta premisa, Cruz Roja Juventud en Albacete organiza una semana de difusión del proyecto entre el 22 y 29 de octubre, en la que se llevarán a cabo actividades de sensibilización, búsqueda de colaboraciones con otras entidades y empresas fundamentalmente, acciones a través de redes sociales, etc.

Desde Cruz Roja en Albacete damos prioridad a las donaciones en efectivo, o a través de nuestro BIZUM 02955 y/o cuentas bancarias, puesto que las donaciones de juguetes nos producen por una parte un problema de almacenamiento y clasificación. Por otra parte, nos encontramos con donaciones de juguetes NO NUEVOS que, aunque estén en buen estado, requieren un examen más exhaustivo por posibles deficiencias no apreciables pero que pueden suponer un problema de seguridad para los niños/as.

Sin embargo, las donaciones dinerarias nos permiten adquirir los juguetes apropiados para cada edad en función de las necesidades de cada momento.

Intentaremos así alcanzar los 400 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos que se entregarán en los próximos meses a las familias de 350 niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, que no tienen garantizado su derecho al juego, todo ello con el objetivo de promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar.

La crisis derivada de la situación sanitaria por la COVID-19 ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por Cruz Roja, y por ello, esta campaña cobra aún más importancia en este contexto en el que se busca garantizar que estos niños, niñas y jóvenes no tengan dificultades para el acceso al juego.

¿Cómo se puede donar?

A través del código BIZUM 02955

Cuenta bancaria ES54 0049 2307 7827 1420 2910 del Banco de Santander en Albacete

Cuenta bancaria ES09 3190 0090 7000 0974 0820 de Globalcaja en Albacete

Las cantidades aquí recibidas se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

La entrega de juguetes

Según las necesidades que haya que cubrir, las personas voluntarias reciben a las familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y se les hace una pequeña entrevista para conocer los gustos y necesidades individuales de cada menor para poder entregarles el juego o juguete que mejor se adecúe.

El voluntariado de Cruz Roja Juventud vela por el derecho de los niños y las niñas al descanso y al ocio, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, promoviendo la importancia del ocio y tiempo libre en la infancia. Durante el año pasado participaron 21 voluntarios y voluntarias de toda la provincia que entregaron 360 juguetes a 347 niños, niñas y jóvenes de nuestra provincia.