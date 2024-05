El Consejo Social de la UCLM entrega sus ‘Reconocimientos’

El aula magna del edificio Melchor de Macanaz acogía el acto de entrega de los Premios ‘Reconocimientos’ del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en su XIII convocatoria. El acto ha contado con la participación del presidente del Consejo, Félix Sanz Roldán; el rector de la UCLM, Julián Garde; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; y el director general de Universidades, Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas, además de otros representantes académicos e institucionales.

Unos premios que han contado como novedad este año con el ‘Reconocimiento de Honor’, que recaía en el periodista albaceteño Pedro Piqueras. Galardón que ha recogido “encantado”, como dijo Piqueras, por varias razones, como que se lo entregue una Universidad que no estaba cuando él vivía en Albacete, y que “es un símbolo de progreso de la comunidad autónoma y eso me llena de orgullo”, añadió; y el que se haya celebrado en Albacete ha sido otro motivo de alegría. “Cuando hacemos algo en nuestra vida o tenemos alguna proyección, creo que siempre pensamos en no defraudar a nuestra gente. Venir aquí a recoger este premio me llena de felicidad, y que sea en Albacete más todavía”.

Sobre Pedro Piqueras

Pedro María Piqueras Gómez, nacido en Albacete, es un periodista que ha dedicado la mayor parte de su carrera a la información en radio y televisión, trabajando como presentador de informativos o programas de actualidad. Desde 2006 hasta su recién retirada ha dirigido y presentado Informativos Telecinco. A lo largo de su trayectoria, ha sido director, además de en la citada cadena, de los informativos de Televisión Española y de Antena 3 Noticias, así como de Radio Nacional de España.

Ganador de diversos premios a su labor profesional como el Ondas, Antena de Oro o el premio Eisenhower. En 2021 recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el presidente del Consejo Social hablaba del orgullo que supone haber llegado a la décimo tercera edición de estos premios porque “cada vez son mejor recibidos por gran parte de la sociedad castellanomanchega”, dijo, mientras hablaba de los premiados con orgullo, “han sido magníficos, lo reconocemos, serán nuestra referencia durante un tiempo y queremos que esa referencia perdure a través de la Universidad”.

Los Reconocimientos, como añadía, pretenden “demostrar que en esta sociedad de Castilla-La Mancha hay gente que ha sabido vivir con dignidad y que todos ellos son capaces de constituir una referencia de economía y de saber hacer las cosas”.

Un día festivo, en palabras de rector, que pone en valor estos XIII premios, “una convocatoria muy relevante para la Universidad que se hace desde el Consejo Social, este órgano que nos representa ante toda la sociedad, y por tanto los premios que reconoce la sociedad de Castilla-La Mancha a las personas e instituciones que los van a recibir, destacando el recibido por Pedro Piqueras. “Un premio muy merecido por una trayectoria impecable y siempre muy vinculado y defensor de nuestra tierra en un contexto nacional e internacional”, subrayó.

Durante el acto, también intervino Manuel Serrano y Ricardo Cuevas, agradeciendo ambos tanto a la Universidad regional como al Consejo Social esta iniciativa y destacando la calidad de los reconocidos.