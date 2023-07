Condenan a la televisión local de Albacete por "un delito de injurias graves con publicidad contra Emilio Sáez"

El Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete ha condenado al director de Visión 6, Jesús Alarcón Tauste, por un delito de injurias graves con publicidad contra Emilio Sáez, y fija una pena de multa y una indemnización conjunta y solidaria al condenado y la sociedad limitada a la que pertenece este medio de comunicación, Cable Televisión, propiedad de José Manuel Martínez Martínez.

En la sentencia, el juez considera probado que un conjunto de 21 vídeos, aportados por la acusación y que fueron emitidos en el período comprendido entre los años 2018 y 2019, incurren en un delito de injurias graves con publicidad, contemplado en los artículos 208, 209, 211 y 74 del Código Penal y que la Justicia define como “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

En su escrito, el juez argumenta que “examinados los distintos vídeos, sí que encontramos frases que, ofrecidas como ciertas, no responden a una realidad interpretada desde una determinada línea editorial, sino que no responden a ningún tipo de realidad, que son por tanto inveraces, y que, por tanto, van dirigidas a menoscabar la fama de D. Emilio Sáez, atentando contra su dignidad y el crédito tienen los demás del mismo”.

En su valoración sobre este fallo judicial, el secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Albacete, que ha estado acompañado por el secretario de Organización del PSOE en la provincia, Fran Valera, y el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, ha asegurado que “en esta sentencia, el juez ha entendido que las publicaciones eran la opinión del medio bajo una falsa imagen de información, con un efecto y repercusión muy graves, ya que no ha permitido al público que pueda distinguir lo que es información contrastada de lo que es opinión”.

Acusaciones muy graves sin contrastar con datos objetivos

De hecho, en esta misma línea argumental el magistrado incide en que en estos vídeos se exponen acusaciones “muy graves desde el punto de vista de la consideración social, y sobre las que no se ha alegado siquiera que se haya realizado una labor de investigación”, a lo que hay que añadir, que estas acusaciones además no se contrastan “con datos objetivos o apoyadura fáctica, y, por tanto, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”.

Por último, para cimentar su fallo, el juez asegura que “a la hora de valorar la indemnización, debemos partir de que contamos con un canal local de escasa audiencia, pero por otro lado, no podemos conocer su difusión real, ya que es reconocido que los videos se encuentran alojados en redes sociales como YouTube o Facebook”.

Sobre la sentencia, Emilio Sáez ha afirmado que “después de casi cinco años se hace justicia. Esto demuestra a las claras que la Justicia en este país es lenta, pero al final se hace justicia”, pues esta situación se remonta hasta el 5 de septiembre de 2017, en la que “di una rueda de prensa para informar que concurría a la Secretaría General del Partido Socialista en la ciudad de Albacete y un día después, Visión 6, inició una campaña de calumnia, de injurias, de desprestigio en lo político y en lo personal que se prolonga ya a lo largo de cinco años”.

En este punto, Sáez ha reafirmado la importancia de la libertad de expresión, “un derecho fundamental recogido en la Constitución, y valoramos el trabajo que realizan los medios de comunicación, incluso la crítica, pero lo que no se puede hacer es cruzar la línea roja que ha traspasado este medio de comunicación”.

Pues, Emilio Sáez, tal y como ha expresado, ha sido “víctima de una campaña de desprestigio, una campaña de acoso y derribo, en lo político y que ha superado el plano político intencionadamente, afectando también en el plano personal, a mi familia y entorno”.

De ahí que, ante este daño, “dije desde el principio que iba a pelear hasta el final y lo seguiré haciendo. Últimamente, se producen posicionamientos políticos donde la mentira o la no verdad en su término absoluto es lo que prima. Es cierto que la lentitud de la Justicia ha originado que se hayan celebrado dos elecciones municipales y no me haya podido defender de esas acusaciones. No sé cuántos votos hemos podido perder, tanto yo como mi Partido, por esta campaña de descrédito personal, pero estoy seguro que algunos miles puede ser que se hayan perdido”.

En este punto, Emilio Sáez ha reafirmado su honradez y honestidad, que la Justica ha refrendado a través de otras tres sentencias que obligan a Vision 6, por la vía Civil, a rectificar, pero que a fecha de hoy “no nos consta que se hayan producido, por lo que solicitado a mi abogado que solicite al juzgado la rectificación establecida en estas sentencias”.

Asimismo, Emilio Sáez ha informado que en la actualidad, se encuentra pendiente de fallo la causa relacionada con un conjunto de vídeos emitidos por Visión 6 en 2020, que ha calificado como “inmorales” y que se emitieron en “plena pandemia, mientras en el Equipo de Gobierno municipal nos dedicábamos a enterrar a nuestros muertos en la ciudad de Albacete, y a este medio de comunicación no se le ocurrió otra cosa que montar unos vídeos diciendo que yo me aprovechaba de los muertos. Estos hechos también están pendientes de fallo judicial en lo Penal y espero y deseo que la Justicia se pronuncie cuanto antes mejor”.

Emilio Sáez ha concluido reiterando que “el daño personal y político ya está hecho, pero al menos me queda la satisfacción de que sé que se ha hecho justicia. Me siento orgulloso y satisfecho del fallo judicial y partir de aquí, quiero pedir a la ciudadanía que entienda mi dolor, el de mi familia y también el de mi Partido”.

Respaldo del PSOE

De hecho, el secretario de Organización del PSOE en la provincia de Albacete, Fran Valera, ha mostrado el “apoyo rotundo de la Comisión Ejecutiva Provincial a la figura del secretario general de la Agrupación Local, a Emilio Sáez”, trasladando sus palabras “de solidaridad, acompañamiento y sobre todo de satisfacción, tras ver cómo ha sufrido un compañero por una serie de informaciones, que más bien han sido opiniones y se ha demostrado en sede judicial que no han sido verdad y que tenían una intención, sobre todo, una intención política”.