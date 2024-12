Comienza la huelga de trabajadores de limpieza y ayuda a domicilio

Trabajadoras y trabajadores del sector de Limpieza y Ayuda a Domicilio de Albacete, comienzan la huelga que se desarrollará durante este lunes 16 y mañana, martes 17 de diciembre, tras haberse agotado la vía de la negociación sin haber logrado que la patronal rectifique su actitud y asuma al menos la misma subida de otras provincias de Castilla La Mancha.

Estas movilizaciones pretenden, entre otros asuntos, una subida salarial digna y aceptable que afecta a alrededor de 4.000 personas en la provincia. La subida del 3,25% puesta sobre la mesa, realmente es una subida del 1,6% cada año, muy por debajo del 2,66% que se ha firmado en otras provincias.

Por lo tanto, la última propuesta de los sindicatos es de una subida del 5% desde enero de 2025, lo que supondría un 2,5% al año, ni siquiera llegaría al 2,6 de otras provincias. “Y de ahí no nos vamos a mover porque las empresas sí que han repercutido el incremento del IPC a sus clientes, que en este caso son fundamentalmente las administraciones, pero sin embargo no quieren subir el salario a sus trabajadoras y trabajadores porque no quieren renunciar a sus beneficios”, ha señalado el responsable de FeSMC UGT Albacete, José Luis Grueso.

Habrá una concentración ante la sede de FEDA este lunes 16 y el martes 17 será la segunda jornada y la concentración será ante la Fábrica de Harinas, sede de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.