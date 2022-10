El Ayuntamiento ultima el diagnóstico de la soledad no deseada en Albacete

La concejala de Atención a las Personas, Juani García, ha anunciado la puesta en marcha de un Observatorio de la Soledad No Deseada como parte fundamental del Proyecto de la soledad no deseada en personas mayores. “Ese Observatorio o Mesa será una realidad en cuanto dispongamos del diagnóstico de la situación de la soledad no deseada en Albacete, cuya elaboración se encuentra en su última fase”, ha indicado la concejala de Atención a las Personas , y recordó “que está realizando un estudio en cifras del municipio para tener una visión de la soledad , teniendo en cuenta indicadores cuantitativos por sexos, grupos de edad, lugar de residencia, estado civil, convivencia y relaciones familiares y proximidad, sin olvidar la situación económica”.

La concejala de Atención a las Personas ha subrayado que “para intervenir hay que conocer cómo viven las personas solas su soledad, cómo la perciben y cómo se sienten”, y una vez elaborado ese diagnóstico “se pondrá en marcha el Observatorio de la Soledad No Deseada, entendido como una mesa en la que analizar la información, el seguimiento y la evaluación de cuantas acciones se desarrollen en este ámbito de intervención”.

Además, está previsto lanzar una campaña de sensibilización “para crear conciencia social de apoyo a personas mayores, en especial, las que viven solas”, ha indicado la concejala de Atención a las Personas, apuntando que esta iniciativa se diseñará pensando en toda la

ciudadanía, “aunque se pretende llegar especialmente a las personas mayores de 65 años que vivan solas, sin recursos de apoyo, o que estando atendidas vivan en situación de soledad; mayores de 70 años con alguna situación de dependencia, o personas mayores que vivan con otras y tengan problemas de soledad sentida y aislamiento”, ha apuntado Juani García.

El Ayuntamiento de Albacete ya está desarrollando diversas acciones; así, desde los Servicios Sociales Municipales se presta el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia, servicio de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia, comida a domicilio y el proyecto con personas mayores junto con Cruz Roja Española en Albacete, mientras que desde Participación Ciudadana se llevan a cabo otras actuaciones más lúdicas, como las aulas de cultura para personas mayores, actividades en los clubes de jubilados, el proyecto de voluntariado, actividades saludables, paseos activos, huertos urbanos y promoción de la cultura y las tradiciones populares.