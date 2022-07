Ayudas para la adquisición de material escolar para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Especial

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha anunciado la concesión de ayudas para la adquisición de material escolar para alumnos y alumnas de la segunda etapa de Educación Infantil (3 a 6 años de edad), Educación Primaria y Educación Especial de cara al próximo curso escolar.

Según Emilio Sáez, “lo que pretendemos es garantizar que el alumnado de centros públicos y concertados disponga del material escolar necesario y al mismo tiempo, aliviar la carga económica que pesa sobre las familias, ofreciendo de manera igualitaria la posibilidad de brindar una educación de calidad a sus hijos e hijas”.

Estas ayudas, impulsadas por el Equipo de Gobierno tras una iniciativa de Unidas Podemos, se concederán para el periodo comprendido en el curso escolar al que se refiera la convocatoria, siendo de un único pago una vez finalizada la tramitación del expediente de conformidad con lo establecido en el plan de disposición de fondos del Ayuntamiento de Albacete.

La Comisión Informativa de Cultura, Fiestas y Educación ha dado el visto bueno a las bases generales y específicas de este programa, denominado Ayudas para material escolar, que parten con un presupuesto de 60.000 euros, y que se convocarán a finales de agosto o primeros días de septiembre.

Según ha añadido el concejal de Educación, José González, estas ayudas se concederán en función del nivel de ingresos, con dos niveles de ayudas, de 60 o 100 euros, dependiendo de la renta per capita, “recibiendo las subvenciones de mayor importe las familias cuya renta per capita no pase de los 7.000 euros”.

Podrán recibir estas ayudas los padres, madres, tutores o representantes legales del alumnado empadronado en el municipio de Albacete, destinando las subvenciones a la compra de material escolar como bolígrafos, libretas, gomas, cuadernos, rotuladores o instrumentos musicales para el desarrollo del curso, incluidos materiales curriculares del segundo ciclo de infantil y cuadernillos de un solo uso