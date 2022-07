Así ha sido el Debate del Estado del Municipio de la capital

Durante dos jornadas se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Albacete el Debate del Estado del Municipio. El Equipo de Gobierno ha sacado adelante las 41 resoluciones presentadas por los grupos municipales que lo integran, PSOE y Ciudadanos en la segunda sesión.

En estas resoluciones se concreta desde las propuestas para crear un nuevo parque periurbano en la zona norte de la ciudad, pasando por el proyecto para conectar con una nueva Vía Verde La Pulgosa a través del Camino de la Ciudad Deportiva, el anuncio de un Plan de Promoción de la Salud para Albacete, la adopción de medidas contra la explotación sexual o la realización de una campaña de prevención de consumo de alcohol en Feria.

Así, entre las resoluciones aprobadas destacan las que implican la realización de obras de mejora de la pavimentación en los alrededores de dos edificios emblemáticos, la Plaza de Toros y el Recinto Ferial. Se aprovechará en ambos casos, para la reordenación general de estas amplísimas zonas.

En la Plaza de Toros se busca dignificar el entorno de este edificio construido en 1917 y ampliar las zonas verdes, aprovechando que se pondrá un pavimento nuevo. Igualmente, en los Ejidos del Recinto Ferial se renovará el suelo eliminando los baches y desniveles y se aprovechará para marcar viales accesibles para los servicios de emergencia, regular los espacios libres de ocupación y señalizar las parcelas utilizables por terceros y que las mismas dispongan de los puntos de acometida de los servicios necesarios.

En el Recinto Ferial, además, se ha propuesto desde el área de la Concejalía de Cultura y Feria, la creación del Centro de Interpretación del Recinto (CIR), estableciendo en el propio edificio lugares de exposición sobre la Feria, elementos relacionados con su celebración y la historia del edificio, entre otros aspectos.

Hay una resolución aprobada por la que el Ayuntamiento se compromete a elaborar un Plan de Promoción de la Salud de la Ciudad de Albacete ‘Albacete Saludable’, solicitando además la incorporación de la ciudad a la Red Española de Ciudades Saludables, y que incluye un programa de actuaciones dirigidas a todos los tramos de la población, desde la infancia a las personas mayores.

A través de estas resoluciones, el Ayuntamiento se ha comprometido también a culminar la puesta en marcha de la planta de ósmosis inversa para mejorar las características organolépticas -olor y sabor- del suministro de los hogares, que ya es de óptima calidad, teniendo en cuenta que la tecnología ha permitido que el proceso de ósmosis inversa sea medioambientalmente sostenible, y hacerlo sin que ello suponga un aumento en el recibo del agua.

Asimismo, se ha aprobado una resolución que contempla la construcción de un nuevo ecoparque en la zona sur de la ciudad, para acercar este servicio a la ciudadanía, pues el actual ‘punto limpio’, situado junto a la Estación Depuradora, por la capacidad de residuos que gestiona ha superado su carga nominal de trabajo y dificulta el acceso de quienes viven en los barrios más alejados.

Otro de los compromisos, pasa por impulsar la negociación con la Confederación Hidrográfica del Júcar para que el Ayuntamiento pueda actuar en la zona del área de laminación (wetland), situada en el Canal de María Cristina (aguas abajo, tras la Depuradora) para limpiar esa zona y transformarla en un nuevo parque periurbano, corrigiendo así el problema de mosquitos que se originan en esa zona.

PSOE

María José López, concejala socialista en Albacete | Partido Socialista

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, María José López Ortega, ha reiterado el compromiso de “trabajar el futuro que ha de venir, para alcanzar los sueños propuestos y que están reflejados en nuestro contrato con la sociedad, porque como socialistas no nos resignamos, ni nos callamos ante la desigualdad”. Así lo ha manifestado López Ortega durante la segunda sesión del Debate del Estado del Municipio, en la que ha defendido la gestión del PSOE en los tres últimos años como parte del Equipo de Gobierno.

“Durante este debate hemos analizado el ser y el estar de nuestra ciudad, sobre su ética y su estética, sobre sus necesidades y anhelos, pero siempre desde la perspectiva del trabajo diario y la altura de miras que hay que tener para seguir avanzando hacia ese modelo de ciudad que queremos y que, en este caso, además, es la de ser la primera ciudad de Castilla-La Mancha en todos los aspectos”, ha destacado la concejala.

En este punto, María José López ha subrayado que “todas nuestras actuaciones han conllevado la mejor de las intenciones, que es la de ofrecer la mejor gestión, más servicios públicos y servicios públicos para toda la ciudadanía”, lamentando que, “con el principal grupo de la oposición ha sido muy difícil, por no decir imposible, llegar a acuerdos”, ha señalado la concejala, dirigiéndose al portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Serrano, cuyas críticas ha calificado de “carentes de ética política y muy lejos de lo que se espera de un buen representante municipal”.

Además, López Ortega destacado que, gracias a la gestión realizada por el Equipo de Gobierno, las Escuelas de Verano son ya un servicio estable y definitivo; y en los próximos dos meses más de 3.000 niños y niñas podrán disfrutar de estas escuelas y sus familias podrán conciliar sus cuidados con su empleo. “Se acabó la incertidumbre en las familias acerca de si habrá escuelas de verano”, de este modo, la concejala ha hecho alusión al ‘Verano de Colores’ del Partido Popular, que, como ha recordado “contó con 300 asistentes, segregados, sin atender necesidades especiales, y cobrando un precio de 50 euros por quincena, sin progresividad y sin becas”.

Por otra parte, la concejala se ha referido a las críticas de “despilfarro”, afirmando que “el Ayuntamiento tiene un presupuesto equilibrado, que cumple con las reglas fiscales vigentes e incluso con las que se encuentran en suspenso”, en este sentido, López Ortega ha recordado que “no hemos gastado más de lo que hemos ingresado, pues disponemos de remanentes de Tesorería y tenemos un nivel de deuda por debajo del 75% de nuestros ingresos corrientes. A fecha de hoy, nuestra deuda se sitúa en los 62,3 millones de euros”, ha concluido.

CIUDADANOS

Ciudadanos Albacete | Ciudadanos Albacete

Desde Ciudadanos han señalado que está siendo "fundamental" al frente del gobierno municipal, liderando una agenda liberal que destaca por la bajada de impuestos, la dotación de servicios públicos de calidad, el desarrollo de zonas verdes, la ampliación de la oferta cultural y de ocio y las reformas para modernizar los barrios y las pedanías. Así lo ha reivindicado este martes el portavoz del partido de centro, Julián Ramón, durante su intervención en el debate sobre el estado del municipio. "Desde una posición liberal, reformista, con afán modernizador y con espíritu inconformista estamos dejando claro que hay una manera diferente de gobernar", ha afirmado.

Tal y como ha destacado el concejal naranja, "estamos demostrando con hechos que los gobiernos liberales funcionan cuando se cumplen las condiciones de Ciudadanos, y Albacete es el ejemplo más claro". No obstante, ha reconocido, "no siempre es fácil" compartir equipo de gobierno con un partido distinto. A este respecto ha destacado que "Albacete tiene un solo gobierno, pero formado por dos partidos muy diferentes han sido capaces de ponerse de acuerdo en base a un programa de gobierno que integra buena parte de las medidas de Ciudadanos".

La peatonalización del centro urbano, desbloqueada tras años paralizada. En este sentido, el portavoz liberal ha pedido "que nadie se atribuya logros que no le corresponden. Para que la ciudadanía valore lo que cada cual aporta a la suma". Así, ha valorado el hecho de que el partido naranja "haya conseguido atraer al PSOE hacia posiciones centradas y reformistas. Por eso en Albacete se ha bajado el IBI. Por eso en Albacete se han despolitizado las mesas de contratación. Este Equipo de Gobierno ha sido el del impulso definitivo para la peatonalización del centro de Albacete, el proyecto de ciudad más importante de los últimos años.

PARTIDO POPULAR

Partido Popular Albacet | PP Albacete

El portavoz del Grupo Popular, Manuel Serrano, ha asegurado que los cuatro pilares de la acción del gobierno de PSOE y Ciudadanos se sustentan en “el despilfarro, las mentiras, el humo y los enredos, con silencios decepcionantes, y alguna media verdad”. Así se ha pronunciado el portavoz popular en el transcurso de su discurso en la segunda jornada del Debate del Estado del Municipio que se está celebrando en el Ayuntamiento de Albacete.

En este sentido, se ha referido a los grandes proyectos anunciados por el alcalde, Emilio Sáez, “porque anunció la construcción de un gran polideportivo y que empezarían las obras en el año 2022, el Albacete Arena y a día de hoy no tenemos ni polideportivo en Albacete, ni piscina olímpica, ni proyecto redactado, ni presupuesto, ni nada que se le parezca. Así, ha acusado al alcalde de “vender humo y patadas adelante con la intención de estirar la mentira y hacer creer que lo va a hacer y encima dijo que hundiría un campo de fútbol emblemático recién remodelado para hacerlo en otro sitio y que el Arena esté lo más próximo a la ciudad, aunque no haya alrededor ni un metro para aparcar, todo rocambolesco”.

Serrano ha recordado otro de los grandes anuncios del señor Saéz, darle un nuevo impulso al Circuito de Velocidad, pero el único impulso que le ha dado ha sido en la puerta para cerrarlo a cal y canto, va a ser el primer alcalde en 30 años que no haya sido capaz de organizar en el Circuito ni una carrera”.

El portavoz popular también se ha referido al compromiso del alcalde de unir con suelo industrial Campollano con Romica, pero a día de hoy no ha mejorado ni un metro cuadrado de ninguna calle de Campollano, ni cambiado un adoquín”. En este sentido ha pedido el desdoblamiento del puente de Campollano como medida más prioritaria en la mayor zona empresarial de Castilla-La Mancha “y lo que tiene que hacer es dejar de vendernos más humo”.

Se ha preguntado también dónde está la gran plataforma logística que anunciaron “porque ¿puede mostrar el presupuesto de cualquier administración, incluido este ayuntamiento, para su ejecución? ¿o mostrarnos las licencias urbanísticas o de actividad registradas para tal fin o las consultas urbanísticas sobre terrenos del término municipal para ejecutar dicha plataforma? Se lo rogaría en pro de la transparencia y en aras a la verdad”.

Serrano ha asegurado que “en los retos de futuro para que esta ciudad avance y progrese nos encontrará siempre señor Sáez, pero no nos busque si lo único que quiere es que nos pongamos en fotos y participar de engaños y enredos, ni tampoco para tratar de dar apariencia de realidad a las mentiras”. Para el portavoz popular, “cuando quiera hablar de Albacete y plantear algo serio para esta ciudad sin engañar a los ciudadanos puede contar con nosotros siempre”.

En este sentido, ha solicitado al alcalde que “no endeude más al Ayuntamiento, que agilice las inversiones y que exija el comienzo inmediato del colegio de Medicina, la terminación del de Universidad, el dinero suficiente para licitar toda la autovía A-32 en este año, licitar el tercer carril de La Roda a Chinchilla, la autovía a Cuenca, el presupuesto de la plataforma logística, bajada de impuestos de vehículos de tracción mecánica o el IBI, “entonces se podrá apoyar para lo que quiera en el Partido Popular”.

UNIDAS PODEMOS

Unidas Podemos Albacete | Unidas Podemos Albacete

Aunque la peatonalización del centro vaya a ser el legado de este mandato, el Grupo Municipal Unidas Podemos ha advertido al equipo de gobierno que esto no es la panacea para dinamizar, estimular y poner a una ciudad en el centro de las miradas. “El que recibamos más visitantes y que consigamos que más personas pernocten en la ciudad va a depender de lo que seamos capaces de ofrecerles. Y esperamos que sea mucho más que más terrazas en las que poder tomarse algo, o en las que celebrar despedidas de solteros, porque de eso ya estamos bien surtidos. Ahora toca convertir Albacete en un destino turístico atractivo y en ese sentido Unida Podemos considera que el turismo cultural juega un papel determinante”.

Así lo ha dicho la portavoz de Unidas Podemos, Nieves Navarro, que ha recordado que sacar la cultura a la calle, dando vida a nuestras plazas y acercándola a los barrios, ha sido una reivindicación constante de este grupo, que además siempre ha ido acompañada de enmiendas a los presupuestos para destinar más dinero a la cultura, porque siempre ha sido la candidata cuando ha habido que hacer recortes.

La portavoz de Unidas Podemos también ha incidido en que la movilidad sostenible para este grupo va mucho más allá del centro y de las inversiones millonarias en obras y cemento. “Ganar espacio para los peatones y favorecer medios de transporte no contaminantes debe ser una máxima para toda la ciudad, porque de no hacerlo así lo único que conseguiremos es desplazar los atascos y las emisiones a otras zonas de la ciudad”.

“Lo decimos una vez más porque Unidas Podemos tiene la sensación de que lo que se hace en el centro es transformación y es prioritario, y que los barrios son secundarios. Desde luego en lo que a obras de remodelación se refiere eso es una tónica habitual. Lo fue en el anterior mandato y lo está siendo también en este. Por eso desde Unidas Podemos insistimos en que las obras tienen que salir durante unos cuantos años del centro y centrarse en los barrios y ha recordado que la remodelación de los Ejidos está pendiente, de igual manera que arreglar todos los accesos a la ciudad”.

Los tres años perdidos para poner en marcha un ambicioso plan de renovación, mejora y modernización de las instalaciones deportivas ha sido señalado por Unidas Podemos como uno de los puntos más negros en la gestión del gobierno PSOE-Ciudadanos. En este sentido Nieves Navarro ha indico que Unidas Podemos tiene además la sensación de que con el IMD han tirado la toalla y que ante su incapacidad para poder afrontar el gran reto que supone deshacer esa gran bola de nieve en la que se ha convertido, sólo se plantean dos posibilidades: o apuntar hacia una nueva fórmula de gestión público-privada o dejar pasar el tiempo y que quien venga detrás se apañe.

VOX

Rosario Velasco, concejala de Vox en Albacete | VOX Albacete

Rosario Velasco la portavoz del Grupo Municipal VOX Albacete, analiza el pleno sobre el estado del municipio, haciendo una valoración de los tres años del equipo de gobierno municipal. “Estos dos días hemos tenido el debate del estado del municipio, debate que se nos había hurtado los dos últimos años, por fin, hemos confrontado la propaganda del equipo de gobierno”. “Frente al discurso que nos vendió ayer el alcalde, que mostraba un Albacete idílico e irreal, hoy desde VOX le hemos dicho la realidad a los albaceteños, tenemos un Albacete al que, con la inactividad del equipo de gobierno, se ha dejado sin pulso, un Albacete que está peor que hace tres años desgraciadamente”.

“Como portavoz del Grupo Municipal VOX, le he recordado al alcalde que hemos hecho una oposición leal, que cuando nos pidieron su ayuda para sacar adelante el plan por la reconstrucción, VOX estuvo allí y fue el primero en sumarse, poniendo unas líneas rojas, nada de gastos en ideología de género, nada de gastos en políticas feministas y nada en cooperación internacional, todo para reconstruir Albacete”. “He desglosado una pequeña parte de las mociones que el Grupo Municipal VOX ha presentado en este Ayuntamiento, mociones para que se colaborara en la estrategia de vacunación, mociones en apoyo a las asociaciones de Alzheimer, en defensa de nuestras tradiciones, como la tauromaquia, declarando a Albacete ciudad taurina, y esto va a suponer un impulso económico para nuestra ciudad, aparte de reconocer una realidad que vivimos día a día, Albacete es taurina y lo reconoce su consistorio”.

“Le he recordado al Sr Sáez, que la delincuencia ha aumentado en Albacete, que Albacete es más desigual y que, además, hay un cuarto de la población en riesgo de exclusión, hay colas del hambre, llevan años aumentando y la delincuencia en nuestra ciudad no dejan de crecer”.

“He pedido que Albacete apueste por la educación, que se creen nuevas facultades aprovechando nuestras posibilidades en el campo aeronáutico, que se trate de atraer a una universidad privada, que se hagan unos presupuestos para paliar la crisis y superarla, presupuestos ajustados a la realidad y donde no se endeude al Ayuntamiento más”. “El tiempo del PSOE está pasando y le he pedido al sr alcalde, que no hipoteque el futuro de nuestra ciudad, ni el de los albaceteños, están llamados a ser oposición”.

“VOX va a ser gobierno de esta ciudad, el grupo municipal VOX está llamado a ser decisivo en Albacete y traer el sentido común al municipio”.