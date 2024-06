Así se ha configurado la Feria Taurina de Albacete 2024

Presentados los carteles de la Feria Taurina de Albacete 2024. Un cartel con novedades con una corrida que contará con cuatro toreros como son Sebastián Castella, Paco Ureña, Daniel Luque y Borja Jiménez.

No faltarán los albaceteños, Sergio Serrano, Rubén Pinar o Molina.

Manuel Amador, de la empresa UTE Casas Amador, ha señalado "la seriedad que da el toro de Albacete es fundamental como lo es dar cabida a toreros jóvenes, a los triunfadores de Madrid ya los toreros de Albacete, acartelados en este abono junto a las figuras del toreo. En una feria marcada siempre por el equilibrio".

Por su parte, Simón Casas, también empresario de la UTE Casas Amador, se refería a Albacete como una de las primeras plazas de segunda "y que es mucho mejor que algunas plazas de primera".

Reconocimientos

Se entregaron tres reconocimientos: al rejoneador Diego Ventura, al exfutbolista José Antonio Camacho y a título póstumo, a Rafa Sánchez, Zapaterito. En una gala emotiva y a la altura de lo que en el Teatro Circo se presentaba.

En esta Feria Taurina, tomará la alternativa Samuel Navalón. Será l 14 de septiembre donde estará acompañado de José María Manzanares y Roca Rey. "Muy feliz de verme anunciado dos tardes en la Plaza donde he dado mis primeros pasos en esto del toro. El poder tomar la alternativa con un cartel que siempre he soñado. Me siento privilegiado el poder estar hoy aquí y saber que voy a cumplir el sueño más grande de mi vida en esta Plaza", ha destacado el propio Navalón.

Entradas

Habrá una serie de fechas a tener en cuenta para esta Feria Taurina 2024 para renovar el abono, hacerse con uno nuevo o adquirir entradas.

La renovación de abonos comenzará el 29 de julio, los nuevos abonos se podrán adquirir el 25 y 26 de agosto y las entradas sueltas se pondrán a la venta a partir del 30 de agosto.

Cartel Feria Taurina de Albacete 2024 | Onda Cero Albacete

Cartel de la Feria Taurina de Albacete 2024

Fuera de abono se podrá disfrutar el 6 de septiembre de la Gran Desencajonada a las 21:00 horas donde se lidiaran dos novillos añojos en una clase práctica para dos alumnos de la Escuela Taurina de Albacete. El domingo 8 de septiembre Concurso Nacional de Recortadores a las 23:00 horas. Y el viernes 13 de septiembre, también fuera de abono, novillada sin picadores con los alumnos de las escuelas taurinas de Valencia, Albacete, Yiyo y Castellón: Juan Alberto Torrijos, Nicolás Cortijo, Alejandro González, Juan Zamora, Olga Casado y Ian Bermejo.

Dentro de abono se configura el cartel de la siguiente manera:

8 de septiembre, con la ganadería Samuel Flores: Andrés Palacios, David Galván e Isaac Fonseca.

9 de septiembre, con la ganadería Montealto: Manuel Caballero, Samuel Navalón y Javier Zulueta.

10 de septiembre, con al ganadería de Antonio López Gibaja: Jesús Moreno, Alejandro Chicharro y Fco. José Mazo.

11 de septiembre, con al ganadería de Victoriano del Rio/Toros de Cortés: Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tomás Rufo.

12 de septiembre, con la ganadería Domingo Hernandez: Sebastián Castella, Paco Ureña, Daniel Luque y Borja Jiménez.

13 de septiembre, con la ganadería La Quinta: Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Fernando Adrián.

14 de septiembre, con la ganadería de Jandilla-Vegahermosa: José María Manzanares, Roca Rey y Samuel Navalón (alternativa)

15 de septiembre, con la ganadería Los Espartales: Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

16 de septiembre, con la ganadería Conde de Mayalde: El Fandi, Ginés Marín y Molina.

17 de septiembre, con al ganaderia de Victorino Martín: Manuel Escribano, Rubén Pinar y Sergio Serrano.

Todos los festejos