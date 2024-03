Albacete celebrará la I Semana Taurino-Cultural

La primera Semana Taurino-Cultural se celebrará en la capital albaceteña del 1 al 6 de abril, bajo el lema ‘Albacete, Vive la Tauromaquia’. Este evento, pionero en su género, ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con el apoyo de todas las instituciones representativas del territorio: la propia Diputación, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Albacete. Y representantes de todas ellas asistieron a esta ‘puesta de largo’ de la iniciativa: Santiago Cabañero, como presidente provincial; Victorino Martín, como cabeza de la Fundación Toro de Lidia; Antonio Martínez Iniesta, en calidad de coordinador del Capítulo del Toro de Lidia en Albacete; Pedro Antonio Ruiz Santos, al frente de la Delegación Provincial de la JCCM; y Alberto Reina, como segundo teniente de alcalde y concejal de Coordinación General de Funcionamiento del Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Albacete.

Unidad institucional

Durante su intervención, Cabañero destacó el arraigo de la tauromaquia en la tradición y la cultura españolas, señalando que su promoción es una forma de “preservar y difundir” esa parte importante de herencia cultural que ‘la fiesta’ tiene para la afición taurina. “Albacete es una tierra de toros, de grandes toreros, de magníficos ‘hombres de plata’, prestigiosos picadores, grandes cuadras de caballo, grandes ganaderías... que han dado nombre a la provincia por todo el mundo y de las que nos sentimos orgullosos; y, sobre todo, es tierra de grandes aficionados (no hay más que visitar nuestra Feria de Albacete o las fiestas de cualquier pueblo de la provincia para comprobarlo...). Y, en Albacete, muchos de los eventos y de las organizaciones importantes que hay, están ligadas también (o tienen algo que ver) con el mundo del toro (podríamos hablar del ‘Cotolengo’, de Asprona, de eventos que van muy ligados a la historia de la tauromaquia. Y es una parte de nuestra tradición y de nuestra cultura que da muchos puestos de trabajo, que permite a muchas familias vivir y que, además, conforma nuestro paisaje (que tampoco sería el mismo si no fuera por el mundo del toro: esa dehesa no existiría sin la presencia del toro bravo”, señaló el presidente.

El presidente de la Fundación felicitó al Capítulo de Albacete (con Martínez al frente) por la labor divulgativa que están haciendo, en línea con uno de los grandes objetivos de la propia Fundación Toro de Lidia: “Desde que se creó, estimamos que una de las cosas que teníamos que hacer era normalizar la relación de la tauromaquia con la sociedad o de la sociedad con la tauromaquia… Porque la tauromaquia es algo muy importante en nuestra sociedad (y mucho más en Castilla-La Mancha y en Albacete)”.

Martín ahondó en que “el toro, la tauromaquia, no solamente es un patrimonio cultural: es también un patrimonio ecológico, medioambiental, sociológico y, por supuesto, económico. Lo que mueve el mundo del toro no hay que despreciarlo porque forma parte importante de la economía de muchas localidades, de muchos pueblos, de muchas ciudades. Y normalizar la relación que tiene que tener la sociedad con la tauromaquia pues es una de nuestras funciones y para eso se crearon los Capítulos, como éste de Albacete”.

El delegado de la JCCM, Pedro Antonio Ruiz Santos, manifestó que “el Gobierno de Emiliano García-Page no tiene complejos en defender el mundo del toro”, y por eso, “teníamos que estar presentes”, ha apuntado, en esta Semana Taurino Cultural. En este sentido, la Junta de Comunidades va a participar cediendo su Sala de Exposiciones para albergar, del 1 al 6 de abril, una muestra de pintura y fotografía taurina a cargo del artista Francisco Gabaldón y el fotógrafo José María Fresneda, aderezada por los trajes de luces del sastre de toreros, Justo Algaba.

Por su parte, el concejal de Asuntos Taurinos ha reiterado el apoyo firme y decidido del Ayuntamiento al mundo de los toros y, de manera especial, a la tauromaquia, ya que “es arte, cultura, identidad, negocio, empleo y desarrollo económico”, asegurando que “seguiremos respaldando todas aquellas iniciativas que, como la Semana Taurino-Cultural organizada por la Fundación Toro de Lidia, fomenten, defiendan y pongan en valor la Fiesta Nacional” y reiterando ese mensaje de Albacete como “tierra de toreros”.

Así lo demuestra, recordó, la importante Escuela Taurina y la prestigiosa Feria Taurina de septiembre que, a partir del próximo 11 de ese mes, celebrará en cada edición el Día de la Tauromaquia para renovar su compromiso taurino y seguir siendo “una ciudad taurina por tradición y afición”.