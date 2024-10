Abierto el plazo para apuntarse al “Gran Desafío. Por una empresa igual” de UCLM, ADECA y Ayuntamiento

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA) y el Ayuntamiento de Albacete han puesto en marcha una nueva edición del programa “Gran Desafío. Por una empresa igual”, en la que estas instituciones muestran y transmiten a la sociedad su compromiso con las empresas de Albacete, el fomento de la innovación, el impulso del emprendimiento, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los procesos colaborativos y la protección del medioambiente.

La tercera edición del programa “Gran desafío. Por una empresa igual” está ya en marcha, una vez se ha abierto el plazo para inscribirse hasta el 31 del presente mes de octubre.

Esta iniciativa, enmarcada dentro del distintivo “Por una empresa igual” de ADECA, que está dirigida a estudiantes de universidad, de ciclos formativos de grado superior y Formación Profesional, con el objetivo despertar el espíritu emprendedor entre los jóvenes y familiarizarlos con nuevas formas de trabajo en el marco del Desarrollo Sostenible.

El programa consiste en la formación y mentorización de equipos emprendedores de carácter multidisciplinar, integrados por un máximo de cinco jóvenes. Cada equipo trabajará entre los meses de noviembre y diciembre en el desarrollo de su idea, que deberá cumplir con los principios de sostenibilidad, igualdad y desarrollo local.

La metodología se basará en sesiones formativas semanales en línea, mentorización y validación de ideas de negocio (one to one con profesionales y empresarios) y mesas de dialogo-networking con otros emprendedores en el espacio ideas de la UCLM.

El proyecto ganador optará a un premio de hasta 2500 euros.

Los jóvenes interesados pueden inscribirse aquí hasta el 31 de octubre.