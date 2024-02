El albaceteño Diego Díaz, con "muchas opciones" de disputar el Mundial de Snow Running

El atleta albaceteño Diego Díaz cuenta con “muchas opciones” de disputar el Mundial de Snow running con la selección española que se celebrará el próximo 8 de marzo en localidad de Tarvisio (Italia). Así lo detalló a Onda Cero Albacete, tras vencer el pasado 3 de febrero en la ‘Snow Running Sierra Nevada 2024’, prueba en la que completó los 12,7 kilómetros del trazado en una hora, ocho minutos y diez segundos para alzarse con una contundente victoria.

El deportista albaceteño, de 27 años y habitual de las pruebas de trail, se ha afincado en tierras granadinas con el objetivo “parcial” de vencer en la citada prueba disputada en la cordillera andaluza y con el “gran propósito’ de ser convocado por el combinado nacional para la cita internacional en el país transalpino.

Mundial de Italia de Snow Running

Díaz no ha querido confirmar que estará en el evento mundialista debido a que hasta que salga la lista definitiva no está seguro de si competirá con España, aunque ha afirmado: “Creo que, después de este triunfo, cuento con muchas opciones de que el seleccionador me convoque”. Diego Díaz es enfermero, profesión a la que se dedica en los meses de verano, y también es fotógrafo de bodas, dos trabajos que le permiten hacer acopio de dinero suficiente en época estival para dedicarse al atletismo sobre nieve.