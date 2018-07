El máximo goleador del Racing, Dani Aquino, ve muy bien a sus compañeros y también su temporada en lo personal: “Creo que he encontrado mi sitio y mi momento, todo el mundo me ha dado la posibilidad de ser yo mismo y eso al final suma. Siempre quiero más, he tenido suerte de tener continuidad aquí y de ganármelo, ahora quiero devolver ese cariño que me han dado, pero no ya por mí sino por los compañeros, el míster, aficionados… Cuando parecía que estaba muerto han confiado en mí”.

El club ya ha tramitado la ficha federativa de César Díaz, que podría jugar si Viadero lo estima oportuno después de una lesión de seis meses.