El Sindicato Médico pide la dimisión de la gerente de Valdecilla

El Sindicato Médico ha pedido la dimisión de la gerente de Valdecilla, María Dolores Acón, tras sus declaraciones sobre "agendas ocultas" en las lista de espera sanitarias de la región el pasado jueves mientras participaba en un encuentro con directivos de la salud.

Desde el Sindicato Médico aseguran que no entienden a qué responden esas declaraciones cuando es su propio equipo el que se encarga del diseño de las operativas para reducir las listas de espera. En este sentido, el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, expresaba que el propio consejero de Salud, César Pascual, cuando tomó posesión de su cargo diseñó un equipo para depurar las listas de espera. "Si realmente ella no cree en su propio equipo o en el equipo que ha nombrado Pascual, ni cree en sus profesionales, lo que tiene que hacer es irse", ha subrayado Raba, quien señala que si no se va, el consejero debería cesarla.

Rechazo también a las alusiones a los pacientes que, en el mismo encuentro, realizó la gerente, preguntándose si "realmente" se les ha preguntado "si quieren estar" o si "tenían una indicación de verdad quirúrgica para ser incorporados en ese momento en la lista". Sobre esto, recuerda Raba que es el propio paciente el que llega derivado al especialista por su médico de familia y lo hace, "por necesidad".