Noja, Corvera de Toranzo y Santoña entran en nivel 4 de alerta

El ‘Semáforo Covid’ sitúa esta semana a seis municipios de Cantabria en riesgo alto o muy alto. Noja, Santoña y Corvera de Toranzo tienen una transmisión descontrolada de casos y, por eso, se sitúan en riesgo muy alto. Mientras Noja mantiene el nivel de riesgo de la semana pasada, Santoña y Corvera de Toranzo han pasado de nivel bajo a muy alto en los últimos 7 días.

El, Miguel Ángel Ruiz se queja del sistema por el que se clasifica a los municipios. "En nuestro caso no es justo y le he pedido a Sanidad que tengan en cuenta a nuestra población flotante, que se multiplica durante los fines de semana y verano. Con el actual sistema no saldremos de la zona roja en todo el verano. Noja no se lo puede permitir, porque el 95% de nuestros ingresos se generan durante esas fechas", explica Ruiz en 'Más de Uno Cantabria.

La alcaldesa de Corvera de Toranzo, Mónica Quevedo, explica en 'Más de Uno' que se temían que esta semana podrían estar en nivel muy alto de alerta. "Nos lo podíamos imaginar, porque hemos tenido una última semana mala". "Ha habido 7 casos positivos" y "bastantes" contactos confinados, aunque espera que "la semana que viene se revierta la situación". Sobre todo, según Quevedo, por "la hostelería que es quizá lo que más nos duele porque estaban empezando a recuperarse".

El alcalde de Santoña, Sergio Abascal, explica que "en los últimos días me estaba temiendo lo peor". Abascal cree que el 'Semáforo COVID' "no es muy justo para todos los municipios", porque perjudica a los municipios más pequeños. Se trata de un semáforo "que al más mínimo brote, produce que pases de nivel", critica el alcalde de Santoña.