Los médicos cántabros, “decepcionados” porque no ven “un cambio a mejor” en la Sanidad de Cantabria

El Sindicato Médico cree que los profesionales sanitarios no han notado “un cambio a mejor” en la Sanidad de Cantabria. Santiago Raba sostiene que sienten “decepción” porque “esperábamos un cambio a mejor y no lo estamos notando”.

Lo que sí ven los profesionales de Atención Primaria y de los hospitales es que “la idea” del Gobierno “es la de apretar más a los profesionales, sacar más rendimiento de ellos, exprimirlos más para mejorar las listas de espera que tenemos”. Y “la solución no pasa por ahí”, según Raba.

Polémica por la creación del médico de continuidad

La polémica ha llegado porque el Sindicato Médico no ve con buenos ojos la creación del médico de continuidad. Una figura que "está siendo ampliamente rechazada" por los profesionales porque, según Santiago Raba, "es un contrato de esclavitud". Cuando se creó "no se respetaban los descansos mínimos, no se podían coger vacaciones en periodo estival, se mezclaban guardias con consulta por la mañana”

Por este motivo, los trabajadores llegaron a un acuerdo con la anterior consejería de Sanidad para recolocar a estos médicos y "asignarlos a los centros de salud". La pasada legislatura se llegó a un acuerdo para "poner dos médicos por centro de salud para que cubrieran bajas o vacaciones".

Amenaza de huelga

Por este motivo y porque fue un acuerdo de fin de huelga, Santiago Raba mantiene que "si se incumplen los acuerdos, nos movilizaremos". "No vamos a dar un trato diferencial a un gobierno o a otro, si alguien incumple los acuerdos nos movilizaremos" avisa el vicepresidente del Sindicato Médico.

"Espero que haya la suficiente sensatez para que esto no suceda, aunque lo pongo cada vez más en duda", según explica Santiago Raba en 'La Brújula de Cantabria'.