Los hosteleros de Cantabria exigen la regulación de los pisos turísticos, las áreas de autocaravanas y el botellón

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Eduardo Lamadrid, ha aprovechado la gala anual del sector para lanzar a las administraciones sus principales reivindicaciones, que pasan por la regulación de los pisos turísticos, las áreas de autocaravanas y el botellón, con la exigencia de que "todos juguemos con las mismas reglas".

En su discurso también ha enumerado algunos retos pendientes para los hosteleros, como la desestacionalización del turismo para "evitar que la actividad turística en nuestra región dependa de un solo mes"; o la formación y profesionalización del sector, un oficio que "puede ser tremendamente satisfactorio" y que cree que se debe "dignificar".

"La hostelería no siempre tiene el reconocimiento que merece, y esta gala sirve para eso", ha dicho Lamadrid, que ha protagonizado su primera Gran Gala de la AEHC como presidente, la número 41, celebrada en el Palacio de Exposiciones de Santander y en la que se ha reconocido a los empresarios Paulina y Miguel Silvino Villa del Restaurante El Pescador (Laredo), Ricardo Tricio del Chiringuito El Puntal y Josefina Vallejo y Rodolfo Fombellida del Hotel Infantado (Potes).

Entre los asistentes ha estado el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, también por primera vez como titular de este área, por lo que el presidente de los hosteleros le ha ofrecido la colaboración de la asociación para trabajar "mano a mano" en sus objetivos comunes.

"Contamos contigo y con las administraciones públicas para defender a la hostelería cántabra", le ha dicho. Uno de esos intereses compartidos es la desestacionalización del turismo, respecto a la que Lamadrid ha subrayado que "todos compartimos el diagnóstico, pero es necesario pasar de las palabras a los hechos".

Pese a todo, los hosteleros son optimistas de cara al futuro porque "Cantabria lo tiene todo para convertirse en un destino de referencia durante todo el año". Además, ha prometido que desde la dirección de la AEHC se "dejarán la piel" y harán "todo lo que esté en su mano y algo más".

"Competencia desleal"

En paralelo, se mantendrán "firmes" a la hora de hacer sus exigencias, por ejemplo la de regular las viviendas de uso turístico para que "se ponga fin a la competencia desleal que sufren muchos de nuestros asociados".

"No es admisible que los pisos turísticos sigan operando en muchas localidades cántabras sin control", ha denunciado Lamadrid, que ha aludido a un estudio publicado hace unas semanas que apunta a que en Santander "hay ahora mismo más camas en pisos turísticos que plazas hoteleras".

"Esta situacíon de ilegalidad o alegalidad no es sostenible. Es imperativo que se priorice la adopció de un marco claro que asegure que todos estamos sometidos a obligaciones comparables en materia fiscal, de seguridad, y de control, y que no se perjudica a los empresarios que invierten su patrimonio y su esfuerzo en mantener a flote sus negocios y el tejido económico y social de la región. No pedimos un trato de favor, sino unas reglas mínimas para todos", ha sentenciado.

Una situación que ha comparado con la de las áreas de autocaravanas, respecto a las que entiende que "hay un 'boom' al que es necesario dar respuesta, pero con control y con normas, porque sino todos salimos perdiendo".

En la misma línea, ha puesto el foco en el "creciente aumento del fenomeno del botellón" después de que este verano algunas zonas de la región hayan "acaparado portadas e informativos" por ello, "y eso no es en absoluto lo que queremos para el turismo de Cantabria". Por ello, ha pedido velar por que cualquier evento en espacios públicos cumpla con las medidas de control y seguridad necesarias.